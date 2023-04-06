بطول طفل.. رجل يدخل موسوعة جينيس بـ أكبر شارب

حطم رجل رقماً قياسياً في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لـ أطول شارب في العالم لشخص على قيد الحياة، بقياس قدمين وبوصة واحدة أي ما يساوي 63,4 سم.

يحمل بول سلوسار من سامرفيل بولاية ساوث كارولينا الآن اللقب بعد أن تم التحقق من طول شاربه في بطولة اللحية والشارب الوطنية في كاسبر ، وايومنغ في نوفمبر من العام الماضي.

وتم تقديم قياس شعر وجهه الطويل على الطريقة الإنجليزية إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية للتحقق الرسمي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ويصف المسؤولون في بطولات شعر الوجه بأنه: "نحيف ، بدءًا من منتصف الشفة العليا والشعر طويل جدًا ومشدود إلى الجانب. ويمكن رفع الأطراف قليلاً".

نشرت موسوعة جينيس للأرقام القياسية على موقعهم أن طو الشارب "هو نفس طول طفل يبلغ من العمر أربعة أشهر".