عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بطول طفل.. رجل يدخل موسوعة جينيس بـ أكبر شارب

صدى البلد

حطم رجل رقماً قياسياً في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لـ أطول شارب في العالم لشخص على قيد الحياة، بقياس قدمين وبوصة واحدة أي ما يساوي 63,4 سم.

يحمل بول سلوسار من سامرفيل بولاية ساوث كارولينا الآن اللقب بعد أن تم التحقق من طول شاربه في بطولة اللحية والشارب الوطنية في كاسبر ، وايومنغ في نوفمبر من العام الماضي.

txt

خرج ولم يعد.. عداء تفترسه الدببة وتنتزع أحشاءه في إيطاليا

txt

كويكب أضخم من الهرم الأكبر يتجه نحو الأرض.. تفاصيل

وتم تقديم قياس شعر وجهه الطويل على الطريقة الإنجليزية إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية للتحقق الرسمي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ويصف المسؤولون في بطولات شعر الوجه بأنه: "نحيف ، بدءًا من منتصف الشفة العليا والشعر طويل جدًا ومشدود إلى الجانب. ويمكن رفع الأطراف قليلاً".

txt

صدمة جديدة في سر فيروس كورونا وانتقاله إلى البشر.. ماذا حدث؟

txt

من أيام الفراعنة|آثار أيادي مقطوعة عمرها 3500 عام تكشف مفاجأة صادمة

نشرت موسوعة جينيس للأرقام القياسية على موقعهم أن طو الشارب "هو نفس طول طفل يبلغ من العمر أربعة أشهر".

جينيس موسوعة شارب أطول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب حكم نهائي الكأس ..مالك بيراميدز يعلن سحب استثماراته من النادي

تضم 50 مصريا.. الخارجية تتابع حادث حافلة المعتمرين بمكة

تحذير من الأرصاد : أمطار رعدية وعواصف رملية في هذا التوقيت

تجميد أحمد فتوح في الزمالك وعرضه للبيع.. شوبير يكشف الحقيقة الكاملة

أخبار الأهلي..ترشيح نجم أورلاندو للانضمام للقلعة الحمراء.. وأزمة بلقاء بيراميدز

تراجع الدولار لأدنى مستوى في شهر..المركزي يفجر مفاجأة بشأن آداء الأخضر

خاص.. أوسكار جارسيا يوضح لـ صدى البلد حقيقة توليه تدريب الزمالك

الزمالك اليوم.. مدرب إسباني مرشح وبيان ناري من طاهر وعودة مهاجم الأبيض

موضوعات متعلقة

خرج ولم يعد.. عداء تفترسه الدببة وتنتزع أحشاءه في إيطاليا

كويكب أضخم من الهرم الأكبر يتجه نحو الأرض.. تفاصيل

صدمة جديدة في سر فيروس كورونا وانتقاله إلى البشر.. ماذا حدث؟

من أيام الفراعنة|آثار أيادي مقطوعة عمرها 3500 عام تكشف مفاجأة صادمة

إيلون ماسك يخسر المركز الأول في قائمة أغنياء العالم.. ما القصة؟

أول حالة مسجلة في أمريكا.. عضة خفاش تنهي حياة رجل بطريقة مروعة

إنه يقترب من البشر.. وفاة كلب بـ فيروس قاتل| ما القصة؟

سرب من أجسام غامضة تحلق في الليل تثير الرعب.. شاهد قصتها

ترشيحاتنا

السيسي: إحنا مبنعملش شر أبدا وهننجح.. وبسمة وهبة تنهار بالبكاء على الهواء|أخبار التوك شو

تحركات برلمانية لمنع بيع المكملات الغذائية في صالات الجيم.. ونواب: مصنوعة تحت "بير السلم" وغير خاضعة للرقابة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 7 أبريل 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

قرار عاجل من الشرطة الإسرائيلية بشأن صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

شاهد.. اللقطات الأولى للغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

1000 جنيه قيمة الرسوم والضرائب على سيارات الجمرك فى قانون المرور.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطول طفل.. رجل يدخل موسوعة جينيس بـ أكبر شارب

سحورك عندنا.. طريقة عمل الفول بالبسطرمة وأومليت بطاطس

لدغة واحدة.. احذر البعوضة الزاعجة تصيبك بمرض مميت

مسلسل ستهم الحلقة 15.. روجينا تنقذ رضيعتها والأطفال المشردين بمساعدة ابنتها

فيديو

فيديوهات ساخنة.. تفاصيل منع الموديل سلمى الشيمي من السفر/ فيديو جراف

الفلوس موجودة في حسابه .. انتهاء أزمة غرامة كهربا قريبا

عيني زايغة ومراتي قفشتني..كريم فهمي يروي اصعب المواقف في حياته

مفيش لبس في العيد... تفاصيل جريمة مصر القديمة | والمتهم الزوج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ