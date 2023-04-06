خرج ولم يعد.. عداء تفترسه الدببة وتنتزع أحشاءه في إيطاليا

تم العثور على عداء مقتولا بطريقة مروعة، فقد مزقته الدببة لأشلاء في الغابة بوحشية .

شوهد أندريا بابي ، 26 عامًا ، آخر مرة على قيد الحياة صباح أمس 5 أبريل قبل أن يخرج للجري في فال دي سول ، ترينتينو ، إيطاليا.

تم العثور على جثته المشوهة في منطقة غابات بعد ساعات قليلة ، بعد أن اتصلت صديقته بالشرطة المحلية عندما تأخر في العودة إلى المنزل لتناول العشاء.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المحققين عثروا عليه مصابا بجروح خطيرة على ما يبدو نتيجة هجوم حيوان بري، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



يُعتقد أن الطالب المدرب البدني الشاب قد تعرض لهجوم من قبل دب أو عدة دببة على طريق الغابة المطلة على مسقط رأسه.

ويشتبه الباحثون في أن أندريا ربما يكون قد تعرض للهجوم على الطريق قبل أن يتم جره إلى عمق الغابة حيث تم نزع أحشاءه.

يتم حاليًا إجراء تشريح للجثة لمعرفة ما إذا كان أندريا قد مات بالفعل عندما عثرت عليه الحيوانات، ومن المحتمل أن يكون المذنبون هم الدببة البنية التي تعيش في الغابات والأراضي الحرجية في منطقة شمال إيطاليا.