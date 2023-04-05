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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

من أيام الفراعنة|آثار أيادي مقطوعة عمرها 3500 عام تكشف مفاجأة صادمة

صدى البلد

أظهرت دراسة جديدة مروعة أن الأيادي المقطوعة التي تم العثور عليها في مصر ربما كانت مملوكة لـ محاربين أعداء  في فترة الهكسوس وتم أسرهم منذ حوالي 3500 عام.

تم العثور على اثنتي عشرة يدًا في قصر الهكسوس في مدينة أفاريس القديمة بشمال مصر ، وهي منطقة سابقة لشعب الهكسوس القدماء وهي الآن موقع أثري، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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يعتقد الباحثون في ألمانيا أنه من المحتمل أن تكون الزوائد قد تم تشريحها من الأذرع اليمنى لـ 11 ذكرًا بالغًا وأنثى واحدة، ربما عندما كانوا لا يزالون على قيد الحياة.

وهم يلمحون إلى احتفال مروّع أقيم في القصر بأمر من أعضاء العائلة المالكة، ومن المحتمل أنهم كانوا ينتمون إلى محاربين أعداء تم أسرهم قبل قطع أيديهم وإلقائهم في الحفر للعرض العام.

أصبح أخذ يد العدو ممارسة تقليدية في الحرب في السلالات التي تلت الهكسوس ، وفقًا للتسجيلات الأيقونية ، لكن هذا هو أول دليل مادي لهذه الممارسة.

تم تحليل الاكتشافات من قبل فريق من الباحثين الألمان والنمساويين ، بقيادة جوليا جريسكي في المعهد الألماني للآثار في برلين.

ويقولون في ورقتهم :"على الرغم من أن هذا النوع من الممارسة معروف من نقوش المقابر أو المعابد والنقوش من عصر الدولة الحديثة فصاعدًا ، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الدليل المادي لمعرفة المزيد عن الإجراء والأفراد الذين تم أخذ أيديهم".

هنا نظهر أن اليد اليمنى تخص ما لا يقل عن 12 بالغًا و 11 ذكرًا وربما أنثى واحدة، ومن غير الواضح ما إذا كانت الأيدي قد انتُزعت من الموتى أو الأحياء.

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يعود تاريخ الاكتشافات إلى عصر سلالة الهكسوس في مصر وهي سلالة قوية من أصل فلسطيني حكمت مدينة أفاريس في دلتا النيل من حوالي 1630 و 1523 قبل الميلاد.

تم العثور عليها في الفناء الأمامي لقصر الهكسوس ، وهو مبنى ملكي في أفاريس حكم منه ملوك الهكسوس ويعود تاريخه إلى عام 1640 قبل الميلاد.

وفقًا للفريق ، تم العثور على الأيدي في ثلاث حفر منفصلة في ما كان يمكن أن يكون ساحة مدخل القصر ، مباشرة أمام غرفة العرش.

يشير هذا الموضع المعين إلى أنه تم نية رؤيتهم وربما كان بمثابة تحذير مروّع لزوار القصر، ونظرًا لأن الأيدي لم تكن سليمة تمامًا وكان هناك بعض الأشخاص المنفردين ، فإن العدد الفعلي للضحايا غير واضح.

 

دراسة الأيادي المقطوعة محاربين أعداء مصر الهكسوس

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