عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أخيرًا.. العلماء يتوصلون لـ عطر كليوباترا

صدى البلد

سنوات وعقود وقرون ويسعى العلماء والخبراء في تحضير قنينة واحدة من عطر كليوباترا، لتكلل كل هذه المحاولات العديدة التي امتدت لسنين بالنجاح على يد الخبراء.
 

نشر موقع "سي إن إن"  الأمريكي بأن اليوم، يستطيع العلماء فك رموز الروائح السابقة بدقة أكبر بكثير، وذلك باستخدام نهج جزيئية حيوية جديدة وقوية لإحياء بعض الروائح والتي تعد كنوزا متميزة بشكل خاص.

txt

موضة العيد.. طرحة بـ قُصة شعر تثير الجدل بين الفتيات

txt

العالم الهولندي توقع زلزال اليوم في أمريكا وآخر أقوى يوم 6 أبريل

وأوضحت في تقريرها  بأن هناك تقنيات مثل اللوني، وهي عملية لفصل المكونات في خليط، وقياس الطيف الكتلي، والتي يمكنها اكتشاف المركبات عن طريق حساب وزن الجزيئات المختلفة، للعلماء بدراسة المخلفات المتبقية على شعلات البخور وزجاجات العطور وجرار تخزينالمواد لإعادة بناء روائح المواد التي كانوا يحملونها ذات مرة.
 

يقوم بعض المؤرخين والكيميائيين بإعادة إنشاء العطر الذي ربما استخدمته كليوباترا استنادا إلى الوصفات المسجلة في النصوص المصرية والنقوش على جدران المعبد.


 

txt

قرون وجلد أسود.. شاب برازيلي يحول جسده لـ يصبح الإنسان الشيطان

txt

مفاجأة .. شاب يعطي والده هدية غير متوقعة تعرضه لانتقادات| فيديو

وأشارت إحدى الوصفات التي درسها الباحث شون كوكلين من أكاديمية العلوم التشيكية إلى أن صانعي العطور القدماء يسخنون الزيت لمدة 10 أيام و10 ليال قبل غرسه بأخشاب معينة.

 

وقال كوغلين: "كان ذلك لغزا كبيرا بالنسبة لنا". “إذا كنت قد طبخت الزيت لمدة 10 أيام، فهو رائحته كريهة.. لكنه سرعان ما اكتشف أن هناك طريقة للجنون”.

العلماء كليوباترا عطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 600 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

أول تصرف من أحمد عبد القادر بعد عقوبة الأهلي.. ماذا فعل؟

قرار عاجل من النيابة العامة ضد المتهم بقتلِ طليقته بأكتوبرَ لحينِ إمكانية استجوابه

مهيب عبد الهادي: خناقة جديدة في تدريب الزمالك بطلها نجم الفريق والمدرب

أتربة ورياح تصل إلى حد العاصفة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الإثنين.. فيديو

57 جنيهًا.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض الآن

كتل هوائية قادمة من الصحراء.. الأرصاد تحذر: موجة حارة وأتربة تضرب البلاد

الدولار يتراجع أمام الجنيه أخيرا|مفاجأة بسعر الأخضر الآن بعد قرار البنك المركزي

موضوعات متعلقة

موضة العيد.. طرحة بـ قُصة شعر تثير الجدل بين الفتيات

العالم الهولندي توقع زلزال اليوم في أمريكا وآخر أقوى يوم 6 أبريل

العلماء في حالة قلق .. جثمان محنط بالمكسيك ينقل الأمراض إلى الزوار

مفيش أكشن.. مصري يتعجب من رد فعل سعودي على حادث تصادم سيارتهما

مشهد نادر.. عصفور يرافق صاحبه في الطواف حول الكعبة.. فيديو

قرون وجلد أسود.. شاب برازيلي يحول جسده لـ يصبح الإنسان الشيطان

مفاجأة .. شاب يعطي والده هدية غير متوقعة تعرضه لانتقادات| فيديو

كوكسال بابا يتسبب في أزمة داخل حفل بالسعودية.. اعرف السبب

ترشيحاتنا

استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال في نابلس

الأسعار الجديدة لـ سيارات فورد فوكاس

400 ألف جنيه.. ماذا قال أحمد عبد القادر عن غرامة الأهلي بعد واقعة كولر؟

بسبب اكتمال القمر| عالم الزلازل الهولندي يحذر من كوارث يوم 6 إبريل.. تفاصيل

وسط تسليم مقاتلات ميج-29.. زيلينسكي يعتزم زيارة بولندا في هذا الموعد

حالة الجو اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رمضانية .. ملك قورة تبهر متابعيها |شاهد

نشرة المرأة و الصحة|هذه الأبراج تحاول إرضاء الآخرين.. أخطاء شائعة يرتكبها موظفو المكاتب.. نادين نجيم تثير الجدل

بتحب الخير للغير.. هذه الأبراج تحاول إرضاء الآخرين دائما

رقم قياسي.. العثور على سمكة غريبة في عمق لا يصدق|صور

فيديو

صور شيرين رضا بدون مكياج تثير جدلا .. إعلان الشاي السبب "فيديوجراف"

أنهى حياة 7 من أسرة واحدة.. ابن المتهم يكشف عن مفاجأة

مراته مسيطرة وعملتله محضر.. سعد الصغير يعترف على الهواء بظلمه لزوجته وحماته|"فيديوجراف"

هوس التصوير.. سقوط أحد المعازيم في بالوعة خلال حفل زفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ