إنه يقترب من البشر.. وفاة كلب بـ فيروس قاتل| ما القصة؟

مات كلب أليف بسبب إصابته بمرض إنفلونزا الطيور ، مما أثار مخاوف من أن الفيروس القاتل هو خطوة أخرى أقرب إلى التسبب في مذبحة بين البشر.

ولم يكشف المسؤولون في كندا تفاصيل وفاة الكلب، كالوفاة من أي سلالة أو كم عمرها، ولكن أصيب الكلب بالفيروس بعد أكل أوزة برية ميتة ملوثة.

كشف الأطباء عن وفاة الكلب بعد أيام قليلة من مرضه، وأثارت نفس السلالة من إنفلونزا الطيور أكبر انتشار على الإطلاق في العالم وأثارت مخاوف جديدة من الوباء، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

شهدت الأزمة غير المسبوقة تحذير أصحاب الكلاب من مراقبة الحيوانات الأليفة عن كثب أثناء المشي ، نظرًا لأن بعضها ينجذب إلى الطيور النافقة أو المحتضرة.

وقع الحادث في أوشاوا بمقاطعة أونتاريو الكندية، وقال الرؤساء في وكالة فحص الأغذية الكندية (CFIA) إن الكلب قد طور 'علامات سريرية' لأنفلونزا الطيور - لكن لم يوضحوا ماهية هذه العلامات.

وأظهر الاختبار أنه كان إيجابيا بالنسبة لسلالة H5N1، ومع ذلك ، طمأنت الوكالة إلى أن المخاطر على عامة الناس "لا تزال منخفضة"، ويُعتقد أن معدل الوفيات الفعلي للفيروس يبلغ حوالي 50 في المائة لدى البشر.

وقالت الرابطة في بيان إن أصحاب الحيوانات الأليفة "يتم تشجيعهم على اتخاذ الاحتياطات المناسبة لحماية حيواناتهم الأليفة وأنفسهم".

يُنصح أيضًا بعدم إطعام الحيوانات الأليفة أي لحوم نيئة من طيور اللعبة أو الدواجن ، ولا السماح للحيوانات الأليفة بالاستهلاك أو اللعب مع الطيور البرية النافقة الموجودة في الخارج.

وأضافت الوكالة أنه بدلاً من ذلك ، يجب على أولئك القلقين بشأن صحة حيوانهم الأليف الاتصال بالطبيب البيطري.

تم اكتشاف العديد من الحالات في الكلاب الأليفة ، وكذلك القطط ، منذ بدء تفشي المرض.

ووفقًا لوكالة أنباء BNO News ، قال الدكتور سكوت ويز ، مدير مركز الصحة العامة والأمراض الحيوانية المنشأ في جامعة جويلف،"إن الحالة كانت مثيرة للقلق ولكنها ليست مفاجئة و ليست سيناريو يوم القيامة".

وأضاف: "هذا مثير للقلق لأن أي انتشار في الثدييات يثير مخاوف بشأن استمرار تكيف هذا الفيروس لينتشر خارج الطيور".

كما أوضح:"ليس من الغريب أنه عندما يكون لديك ملايين الطيور المصابة دوليًا ، فمن المحتم أن تتعرض الثدييات الداجنة والبرية".

وأصابت أنفلونزا الطيور عشرات الثدييات في جميع أنحاء العالم في الأشهر الأخيرة ، مما زاد من احتمالية اكتساب السلالة لطفرات خطيرة.