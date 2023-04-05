عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إنه يقترب من البشر.. وفاة كلب بـ فيروس قاتل| ما القصة؟

صدى البلد

مات كلب أليف بسبب إصابته بمرض إنفلونزا الطيور ، مما أثار مخاوف من أن الفيروس القاتل هو خطوة أخرى أقرب إلى التسبب في مذبحة بين البشر.

 

ولم يكشف المسؤولون في كندا تفاصيل وفاة الكلب، كالوفاة من أي سلالة أو كم عمرها، ولكن أصيب  الكلب بالفيروس بعد أكل أوزة برية ميتة ملوثة.

 

كشف الأطباء عن وفاة الكلب بعد أيام قليلة من مرضه، وأثارت نفس السلالة من إنفلونزا الطيور أكبر انتشار على الإطلاق في العالم وأثارت مخاوف جديدة من الوباء، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

txt

سرب من أجسام غامضة تحلق في الليل تثير الرعب.. شاهد قصتها

txt

نومك متقطع.. 4 خطوات لتنجز عملك بنشاط في نهار رمضان

شهدت الأزمة غير المسبوقة تحذير أصحاب الكلاب من مراقبة الحيوانات الأليفة عن كثب أثناء المشي ، نظرًا لأن بعضها ينجذب إلى الطيور النافقة أو المحتضرة.

 

وقع الحادث في أوشاوا بمقاطعة أونتاريو الكندية، وقال الرؤساء في وكالة فحص الأغذية الكندية (CFIA) إن الكلب قد طور 'علامات سريرية' لأنفلونزا الطيور - لكن لم يوضحوا ماهية هذه العلامات.

 

وأظهر الاختبار أنه كان إيجابيا بالنسبة لسلالة H5N1، ومع ذلك ، طمأنت الوكالة إلى أن المخاطر على عامة الناس "لا تزال منخفضة"، ويُعتقد أن معدل الوفيات الفعلي للفيروس يبلغ حوالي 50 في المائة لدى البشر.

txt

خبراء صحة يحذرون من جائحة فيروس جديد قاتل

txt

عروس تتعرض لموقف صادم في حفل زفافها.. فيديو

وقالت الرابطة في بيان إن أصحاب الحيوانات الأليفة "يتم تشجيعهم على اتخاذ الاحتياطات المناسبة لحماية حيواناتهم الأليفة وأنفسهم".

 

يُنصح أيضًا بعدم إطعام الحيوانات الأليفة أي لحوم نيئة من طيور اللعبة أو الدواجن ، ولا السماح للحيوانات الأليفة بالاستهلاك أو اللعب مع الطيور البرية النافقة الموجودة في الخارج.

 

وأضافت الوكالة أنه بدلاً من ذلك ، يجب على أولئك القلقين بشأن صحة حيوانهم الأليف الاتصال بالطبيب البيطري.

 

تم اكتشاف العديد من الحالات في الكلاب الأليفة ، وكذلك القطط ، منذ بدء تفشي المرض.

 

ووفقًا لوكالة أنباء BNO News ، قال الدكتور سكوت ويز ، مدير مركز الصحة العامة والأمراض الحيوانية المنشأ في جامعة جويلف،"إن الحالة كانت مثيرة للقلق ولكنها ليست مفاجئة و ليست سيناريو يوم القيامة".

 

وأضاف: "هذا مثير للقلق لأن أي انتشار في الثدييات يثير مخاوف بشأن استمرار تكيف هذا الفيروس لينتشر خارج الطيور".

 

كما أوضح:"ليس من الغريب أنه عندما يكون لديك ملايين الطيور المصابة دوليًا ، فمن المحتم أن تتعرض الثدييات الداجنة والبرية".

 

وأصابت أنفلونزا الطيور عشرات الثدييات في جميع أنحاء العالم في الأشهر الأخيرة ، مما زاد من احتمالية اكتساب السلالة لطفرات خطيرة.

 

انفلونزا البشر كلب الفيروس القاتل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يهبط لأول مرة منذ 60 يومًا عالميًا|ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

أقل من 1900 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

أبوها رفض ارتباطهما.. ضبط المتهم بالتعدي على فتاة بمدينة نصر|التفاصيل الكاملة

تسريب عقد أحمد بلحاج مع الزمالك يكشف مفاجآت بالجملة

أخبار الرياضة| إمام عاشور إلى الأهلي بفرمان كولر.. ورد صادم من نجم الزمالك.. وجماهير الأبيض تتحدى مرتضى منصور

طالبة تهرب من فضيحة صورها لتفقد عذريتها بالقاهرة.. تفاصيل

الحديد رخص.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد قرار البنك المركزي

ذهبت للعمل على جنابة فهل صومي صحيح.. الإفتاء ترد

موضوعات متعلقة

سرب من أجسام غامضة تحلق في الليل تثير الرعب.. شاهد قصتها

نومك متقطع.. 4 خطوات لتنجز عملك بنشاط في نهار رمضان

أول امرأة تتجه إلى سطح القمر.. فمن هي؟

خبراء صحة يحذرون من جائحة فيروس جديد قاتل

عروس تتعرض لموقف صادم في حفل زفافها.. فيديو

موقف مؤثر لـ رجال الأمن مع طفل أمام الكعبة.. شاهد ماذا حدث

أخيرًا.. العلماء يتوصلون لـ عطر كليوباترا

فضيحة بـ جلاجل.. كاميرا مراقبة توثق واقعة سرقة|فيديو

ترشيحاتنا

هجوم بفأس..مقتل 4 وإصابة آخرين في هجوم على حضانة بالبرازيل

حشيش بـ 3 ملايين جنيه.. سقوط تجار الكيف بالإسكندرية

للمرة الرابعة والأخير.. الهجرة تدعو الطلبة العائدين من أوكرانيا لإرسال بياناتهم

استمرار التحفظ على أموال المتهمين في منصة «هوج بول»

خطوات ترخيص المحال العامة في العقارات المخالفة والغير مرخصة

بسبب التصعيد الإسرائيلي الأخير في الأقصى.. فلسطين تطالب بالتدخل العاجل للمجتمع الدولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مات ساجدا.. سأل الله حسن الخاتمة قبل رمضان فاستجاب له في أيام المغفرة

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع.. احرص على تجنب هذه الأشياء

بوتكس وفيلر.. شاهد صور شادي شامل المثيرة للجدل قبل وبعد عمليات التجميل

عامل درج للفلوس| أجنبي يعلم طائرًا السرقة من خارج المنزل.. صور

فيديو

ضيف حكى له المقلب قبل التصوير..عصام كاريكا يكشف أكاذيب برنامج رامز جلال

لاعبون مجمدون.. قرارات ثورية من مرتضى منصور بعد الهزيمة من المصري

حر ولا برد؟ الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

مفيش غش والتصحيح إلكتروني.. 20 معلومة تلخص تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ