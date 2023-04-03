خبراء صحة يحذرون من جائحة فيروس جديد قاتل

انهى المرض المرعب ماربورغ ذو الإمكانات الوبائية ما لا يقل عن 34 شخصا في العديد من البلدان، مما دفع رؤساء الصحة إلى إصدار تحذير بشأن احتمالية جائحة جديدة.





يقتل فيروس ماربورغ 90٪ من المصابين به، مما يتسبب في نزيف غير منضبط مثل الإيبولا، بالإضافة إلى فشل الكبد، والخلل الوظيفيمتعدد الأعضاء، وفقدان الوزن الشديد والصدمة، من بين أعراض أخرى.





حتى الآن، أعلنت كل من غينيا الاستوائية وتنزانيا عن أول تفشي رسمي لهما، كما تم الإبلاغ عن مرض غامض "نزيف الأنف" في بوروندي،بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار"البريطانية.





فيما قالت منظمة الصحة العالمية "لا يمكن استبعاد خطر الانتشار الدولي"، وتم تحذير أولئك الذين يسافرون إلى البلدان المتضررة من قبلالمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتجنب الاتصال بالمرضى والتحقق من الأعراض لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع بعد العودة إلىديارهم.





وصدرت تعليمات للمسافرين إلى غينيا الاستوائية، البلد الأكثر تضررا حتى الآن، باتخاذ الاحتياطات المعززة وتجنب السفر غير الضروريإلى المناطق التي تم الإبلاغ فيها عن حالات.





حثت دول بما في ذلك المملكة العربية السعودية وعمان والكويت المسافرين على تجنب زيارة غينيا الاستوائية وتنزانيا تماما، والتي هي أيضافي خضم تفشيها الأول.