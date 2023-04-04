سرب من أجسام غامضة تحلق في الليل تثير الرعب.. شاهد قصتها

في ظاهرة غريبة لاحظ ورصد البعض سرب من الأجسام الغامضة بيضاء تحلق بسرعة فوق سماء إحدى دول آسيا في ظلام الليل، لتثير حولها الكثير من التكهنات والقلق.

يوضح مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وقد شاهده ما يزيد عن 4 مليون شخص حول العالم، لـ سرب كبير من الاجسام الغامضة تحلق في الليل.

وقد عبر الكثيرون عن قلقهم حيال هذا السرب الذي حلق فوق منغوليا، فهناك من قال بأنها أجسام طائرة مجهولة قادمة من الفضاء من قبل الكائنات الفضائية.

بينما ظهر اتجاه آخر يرى بأن تلك الاسراب هي طيور بيضاء، ولكن البعض رفض هذا الاتجاه لكون السرب يحلق في الليل على عكس الطبيعي للطيور.

وكان صاحب الفيديو المتداول على نطاق واسع قد كتب تويته مرفقة مع الفيديو تضمن:"ظهر أسطول UFO فوق المدينة. أشعر بالخوف من ظهور عدد كبير من الأجسام الطائرة المجهولة. يشير إلى أن الاتصال بين الفضائيين والبشر قريب".