أول امرأة تتجه إلى سطح القمر.. فمن هي؟

ستخطو أول امرأة خطواتها على تجاه القمر، وستكون السيدة هي كريستينا كوخ هي أول امرأة تدور حول القمر عندما تقلع مهمة أرتميس الثانية التابعة لـ وكالة ناسا العام المقبل.





فمن هي أول امرأة تتجه نحو القمر؟





كريستينا كوخ هي مواطنة من ميشيجان تبلغ من العمر 44 عاما، وهي بالفعل تحمل الرقم القياسي لأطول فترة من الوقت الذي قضته المرأةفي الفضاء، 328 يوما، وللمشاركة في أول مسيرة فضائية للإناث فقط في عام 2019.





تم اختيار راكبة الأمواج ومتسلقة الصخور والبحار ليصبح رائد فضاء في عام 2013، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





قالت في عام 2020: "لا أتذكر حقا وقتا لم أكن أريد فيه أن أكون رائد فضاء،"بالنسبة لي، تعلمت أنه إذا كنت سأكون رائد فضاء، فذلكلأن شغفي حولني إلى شخص يمكن أن يساهم أكثر كشخص يساهم في رحلة الفضاء البشرية."





وأثناء استكشافها للفضاء، سيترك زوجها روبرت يعتني بالأعمال المنزلية وجرو الزوجين، وقد اعربت عن سعادتها لمشاركتها في هذه الرحلة.







