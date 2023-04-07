زوجة نجم الأهلي تستعرض جمالها وأنوثتها في حمام السباحة.. صور



خطفت لويزا زوجة البرازيلي برونو سافيو نجم النادى الأهلي قلوب متابعيها بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها وهي تستمتع باجازتها فى حمام السباحة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وتألقت لويزا ماركيز باطلالة مثيرة ولافتة، مرتدية ملابس البحر مما أبرزت أنوثتها الطاغية وقوامها الممشوق، وتركت خصلات شعرها المبلول اللامع تتدلى على كتفيها بشكل انسيابي، كما وضعت مكياجاً ناعماً، مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة.

وتتميز زوجة سافيو برشاقتها فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس جريئة من الفساتين المكشوفة و الملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن جسدها الممشوق.



يذكر أن النادى الأهلى تعاقد مع البرازيلي برونو سافيو بشكل رسمي لمدة ثلاثة مواسم مع خيار التمديد موسماً رابعاً، قادما من نادى بوليفار البوليفى، ليصبح البرازيلي الرابع في تاريخ النادى الأهلى.