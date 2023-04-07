مسلسل تلت التلاتة.. القنوات الناقلة ومواعيد العرض

تنتظر غادة عبد الرازق، بدء عرض مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “تلت التلاتة” اليوم ضمن الموسم الرمضاني الحالي.

القنوات العارضة لمسلسل تلت التلاتة

مسلسل تلت التلاتة لـ غادة عبد الرازق، يتم عرض حلقاته في شهر رمضان المبارك، بالمتزامن مع العام الميلادي 2023، عبر قناة النهار، والمحور، والقاهرة والناس، كما يعرض على قناة etc يوميا الساعة 9 مساءً بدون فواصل إعلانية.

برومو مسلسل تلت التلاتة

طرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي لمسلسل “تلت التلاتة” لغادة عبد الرازق، تمهيداً لعرضه في شهر رمضان.

شاركت غادة جمهورها، فيديو البرومو من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام” وعلقت قائلة: “مسلسل تلت التلاتة رمضان ٢٠٢٣”.

أبطال مسلسل تلت التلاتة

مسلسل "تلت التلاتة" من تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح، ويشارك في بطولتة إلى جانب غادة عبدالرازق كلًا من: أحمد مجدى، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبدالله وبرلتنى فؤاد وعدد آخر من الفنانين.