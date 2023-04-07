منظومة الشكاوى تتلقى 22 ألف استغاثة وطلب بشأن الإسكان.. تفاصيل

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر مارس 2023، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية تعاملت مع 22.1 ألف شكوى وطلب، كان من بينها 16.4 ألف شكوى وطلب واستغاثة مرتبطة بقطاع الإسكان، وعدد 5.7 ألف شكوى واستغاثة مرتبطة بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وقامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة بفحص ودراسة الشكاوى المرتبطة بقطاع الإسكان والتعامل معها وتوفير أفضل الاستجابات بشأنها، وحسم 12.3 ألف شكوى وطلب منها.

وحول قطاع الكهرباء والطاقة، تلقت المنظومة وتعاملت مع 2868 شكوى وطلبا وبلاغا، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية، وتم حسم 2191 شكوى وبلاغا منها بشأن انقطاع أو عدم استقرار التيار الكهربائي، أو الفواتير، أو تركيب عدادات مُسبقة الدفع.

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‏و أوضح مدير منظومة الشكاوى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرصت، بالتنسيق مع المنظومة، على سرعة حسم الشكاوى التي تدخل فى نطاق اختصاص الوزارة، حيث تلقت 3892 شكوى وطلبًا فى هذا الشأن خلال شهر مارس، وقامت بدراستها وفحصها والتعامل معها.

وعلى صعيد قطاع التعليم والبحث العلمي، تلقت المنظومة خلال الشهر عدد 2876 شكوى وطلبًا بقطاع التعليم والبحث العلمي، وقامت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي بالإضافة إلى المحافظات والجامعات المعنية بالتعامل مع الشكاوى والطلبات الواردة فى هذا الصدد.