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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد نجاح تداول القمح.. التموين تطرح ذرة صفراء للبيع بالبورصة السلعية

صدى البلد

صرح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع بأنه اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية فى تنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية منها، وكذا العمل على إتاحة السلع وضبط واستقرار أسعارها ومساهمة من وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع البورصة المصرية للسلع لتوفير الأعلاف لصغار مربي الدواجن.

قررت وزارة التموين طرح كميات من المخزون لديها من سلعة الذرة الصفراء المستوردة لصالح مصانع اعلاف الدواجن ذات الطاقات الإنتاجية المتوسطة (طاقة إنتاجية من ٢٠ الى ١٠٠ طن يوم) لتحويلها الى علف للدواجن لصالح صغار مربى الدواجن،  وفى هذا الإطار تعلن البورصة المصرية للسلع بضرورة قيام مصانع الاعلاف بتسجيل عضويتها فى البورصة المصرية للسلع عبر الرابط الاتي:

 ‏http://www.emx.com.eg/MembersReg.aspx  

هذا وقد أفاد عشماوي بضرورة الالتزام بالضوابط والمحددات المنشورة علي موقع البورصة المصرية للسلع في هذا الشأن علي ان تبدأ المصانع في تسجيل عضويتها بالبورصة المصرية للسلع ابتداء من غدا السبت الموافق ٨ ابريل وحتى يوم الثلاثاء ١١ إبريل حتي يمكنها شراء الذرة الصفراء عبر منصة البورصة المصرية للسلع قريباً مع تحويل كميات الذرة الصفراء المشتراة الى علف دواجن ومن ثم بيع ذلك العلف الي صغار مربي الدواجن مع الإفصاح عن الجهات المشتراة للأعلاف واحجام الأعلاف التي تم بيعها لصالح صغار مربى الدواجن.  وقد نوة عشماوى بوجوب البيع لجهات لديها بطاقة ضريبية وسجل تجاري ساري علي ان تكون إنتاجية تلك الجهات بحد أقصى ٢٠ ألف طائر عام.

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