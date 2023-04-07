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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

صناعة الشيوخ: رسائل الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية يجسد مفهوم المواطنة

محمد المنزلاوى وكيل
محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ

اعتبر المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته حفل إفطار الأسرة المصرية بمنطقة الأسمرات بمثابة دليل قاطع على حرص القيادة السياسية على وحدة الصف المصري، وأننا نعيش في وطن يتسع لجميع المواطنين دون تفرقة، مؤكدًا أن هذا الحفل أكد أن مصر كلها عبارة عن أسرة واحدة. 

 

وأكد المنزلاوى فى بيان له أصدره اليوم أن حديث الرئيس السيسي الواضح والصريح كشف عن حجم التحديات التي واجهت الدولة المصرية الفترة الأخيرة وتحدث عنها بكل وعلى الرغم من التحديات التي تواجه العالم على مدار السنوات الماضية إلا أن حكمة الرئيس السيسي ووحدة المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية جعلت مصر لديها القدرة على مواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجهها .

 

وأشاد عضو صناعة الشيوخ بجميع القضايا التى تناولها الرئيس السيسى فى حديثه وحواره الإنسانى الرائع مع أهالى وجماهير الأسمرات، موجها تحية قلبية لأهالي وجماهير الأسمرات الذين تحدثوا بلسان حال كل المصريين وبعثوا برسالة حاسمة وواضحة وضوح الشمس بأن جميع أبناء الوطن من المسلمين والمسيحيين يقفون صفاً واحداً خلف بخلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى.

 

كما أكد أن من يتلاعبون على أوتار الوحدة الوطنية أصيبوا بخيبة أمل عندما رأوا أبناء مصر الوطنيين من المسلمين والمسيحيين يجلسون على مائدة مصرية واحدة فى هذا الحفل الرمضاني التاريخية لمواصلة مسيرة البناء والتنمية والتقدم لمصر وشعبها العظيم.

 

ووجه  المنزلاوى التحية والتقدير للرئيس السيسى الذى جعل ملف الوعى فى مقدمة وصدارة اهتمامات كل المصريين الذين أصبحوا أسرة واحدة ويدا واحدة في مواجهة كافة التحديات والمخاطر التى تواجه مصر معرباً عن ثقته التامة فى أن مصر خلال السنوات القليلة القادمة ستكون واحدة من اهم واقوى الدول الاقتصادية القادرة على تحقيق التنمية بمفهومها الشامل لتحقيق أحلام وطموحات كل المصريين، خاصة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي وجميع مؤسساتها الوطنية تسير على الطريق الصحيح في مختلف المجالات وتضع على رأس أولوياتها المواطن لرفع الأعباء عن كاهله من خلال مبادرات رئاسية فى مقدمتها حياة كريمة التي حققت نجاحات مبهرة فى تغيير حياة 60 مليون مواطن يقطنون القرى والريف المصرى. 

محمد المنزلاوي لجنة الصناعة عبد الفتاح السيسي الأسمرات الرئيس السيسي

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