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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتفعيل الدور المجتمعي.. أمسيات رمضانية بمراكز شباب دمياط

أمسيات رمضان
أمسيات رمضان

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بدمياط،  عن استمرار تنظيم الأمسيات الرمضانية بمراكز الشباب بمختلف مدن المحافظة والقري.

 

حيث أشار بيان صادر عن مديرية الشباب والرياضة بدمياط،  عن استمرار توافد الشباب علي مركز شباب مدينة فارسكور لممارسة مختلف الأنشطة من تنس طاولة وكرة قدم وبلياردو و كاراتيه  مع استمرار الأنشطة المتنوعة بمركز شباب فارسكور ،حيث تم اقامة مباراة ودية للناشئين مع مركز شباب مدينة دمياط.

 

وأوضح البيان أن ذلك في اطار تفعيل دور مراكز خدمة مجتمعية والحث علي ممارسة الأنشطة المختلفة بوجه خاص والرياضة بوجه عام.

 

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية.

التوعية بالأفكار المغلوطة والغير سوية بمركز شباب دمياط

دمياط الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منال عوض محافظ دمياط مراكز الشباب مديرية الشباب مدينة فارسكور

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