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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 1200 شنطة رمضان على الأسر المستحقة في دمياط

اهلا رمضان بدمياط
اهلا رمضان بدمياط

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط بإشراف على الغزاوي، تكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامة لمحاربة الجشع والغش والتدليس والمغالاة فى الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة بمعارض أهلا رمضان المنتشرة بجميع مدن المحافظة.

أسفرت تلك الجهود عن ضبط ٢٣٢ مخالفة خلال الأسبوع الجاري، منها ٦٧ محضر غش تجارى وبيع بأزيد عن السعر المقرر أو التلاعب بالأوزان و١٣٠ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار. 

 

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخليه بدمياط، إلى أنه تم توزيع ١٢٠٠ شنطة رمضان من القائمين على معارض أهلا رمضان بإشراف التضامن الاجتماعي على الأسر المستحقة.

وأكد الاستمرار في توفير كافة السلع بأسعار مخفضة وبخاصة الأرز بسعر ١٥ جنيها بمعارض أهلا رمضان.

تحرير 1171 محضرا تموينيا في دمياط

دمياط التضامن الاجتماعي وزارة التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية الرقابة على الاسواق معارض اهلا رمضان أسعار مخفضة مديرية التموين والتجارة

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