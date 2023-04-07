أمطار رعدية تضرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد: الجو هيقلب فجأة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه بدءا اليوم، وحتى يوم الأحد المقبل، تشهد البلاد، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.



وأشارت إلى أن البلاد تشهد طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد. مضيفه أن الطقس سيكون مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

تقلبات جوية بدءا من الأحد



وأعلنت هيئة الأرصاد أنه بدءا من مساء يوم الأحد المقبل، وحتى يوم الأربعاء، تشير خرائط الطقس إلى وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق متفرقة من البلاد يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والاتربة على بعض المناطق وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

تقلبات جوية



تحذير عاجل من طقس الإثنين المقبل

ونوهت أنه اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، تشهد البلاد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناط من سيناء وخليج السويس ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، ومناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.



سقوط أمطار على هذه المناطق



وكشفت الهيئة أن وتتزايد فرص سقوط الأمطار الخفيفة تتزايد على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، ومناطق من أقصى غرب البلاد.



موعد انخفاض درجات الحرارة



كشفت هيئة الأرصاد، أن الارتفاع في درجات الحرارة يستمر حتى يوم الأحد المقبل الموافق 9 أبريل 2023، لتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية.

أمطار

وفي هذا السياق، قدمت الإعلامية هند النعساني تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الجمعة 7 إبريل 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير المذاع عبر برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم.

حالة الطقس



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود على البلاد طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، مائل الدافئ على السواحل الغربية، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.