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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بطول 27 كم .. صور جديدة من محور الفشن بمحافظة بنى سويف

محور الفشن
محور الفشن

نشرت وزارة النقل صورا جديدة تظهر محور الفشن احد محاور النيل الجارى تنفيذها بمحافظة بنى سويف ضمن شرايين التنمية في صعيد مصر. 

يستهدف المحور تحقيق اهداف التنمية المختلفة بالمحافظة وربط المحاور المرورية الطولية وزيادة فرص العبور بين شرق وغرب النيل كل ٢٥ كم حيث يتوسط محورى بنى سويف شمالا ومحور بنى مزار جنوبا.


ويبلغ طوله ٢٧ كم ، وعرضه ٢٢ متر بواقع ٢ حارة مرورية لكل اتجاه ويتضمن ٢٥ عمل صناعي لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتشمل ١٩ كوبري منها ٥ كباري رئيسية وهي ( كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي ، كوبري أعلى نهر النيل ، كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك  حديد مصر القاهرة / أسوان الزراعي الغربي ، كوبري بحر يوسف ، كوبري على الطريق الصحراوي الغربي ، بجانب ٦ أنفاق على مدقات.

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