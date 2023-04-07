حادث إطلاق نار جديد في تل أبيب

أعلنت خدمات الطوارئ في إسرائيل، اليوم الجمعة، إصابة شخصين في إطلاق نار بكورنيش تل أبيب.

من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن هجمات الجيش الإسرائيلي ضد غزة ولبنان انتهت، وجاء في هيئة البث الإسرائيلية “كان”، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: “إن الهجمات في غزة ولبنان انتهت في حال لم يتجدد إطلاق صواريخ”.

وقال بنيامين نتنياهو في تصريح مشترك مع وزير الجيش يؤاف غالانت وفق ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي ” مكان”، إن القبض على مرتكبي اعتداء إطلاق النار في غور الأردن اليوم مسألة وقت، متعهدًا بمحاسبتهم.

وأوضح نتنياهو أن المجلس الوزاري للشؤون السياسية الأمنية اتخذ خلال جلسته الليلة الماضية عدة خطوات منها سرية لا يمكن الكشف عنها.