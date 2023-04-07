عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وداد زوجة شقيق جعفر العمدة.. جوري بكر صانعة «رامز واكل الجو»

جوري بكر - محمد رمضان
جوري بكر - محمد رمضان

أثارت الفنانة جوري بكر، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا، خلال الأيام الماضية، بعد الشخصية التي لعبتها في مسلسل جعفر العمدة مع الفنان محمد رمضان، الذي جعل البعض يطلقون عليها لقب حربوءة 2023، بسبب الشر الذي تقدمه في الأحداث. 

تشارك الفنانة جوري بكر في بطولة مسلسل"العمدة" للفنان محمد رمضان، والذي يعرض حاليا في الموسم الرمضاني 2023.

وتجسد جوري بكر، شخصية "وداد" زوجة شقيق جعفر العمدة وهو الشخصية التي يقدمها الفنان محمد رمضان داخل أحداث العمل.

 

جوري بكر ومسيرتها 

جوري بكرة هي ممثلة ومذيعة مصرية ولدت في محافظة الإسكندرية ثم انتقلت إلى دبي منذ خمسة أعوام بعدما أنهت دراستها بكلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون وعملت بأكثر من برنامج في الإمارات لفتت الأنظار من خلال مشاركتها في برنامج "رامز واكل الجو" وتقدم برنامجا فنيا على قناة "Zee" للأفلام الهندية.

 

خطوبة جوري بكر

وفي شهر سبتمبر عام 2022، احتفلت الفنانة و المذيعة جوري بكر، بخطوبتها على رجل أعمال من خارج الوسط الفني ، حيث نشرت صورا لهما عبر صفحتها

 ونشرت جوري بكر فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكتبت عليه :" قلت نعم لحب حياتي “ 

 كما نشرت  جوري بكر صورة لها برفقه خطيبها عبر الاستوري وكتبت عليها” عوض ربنا جميل أوي"

 

جوري بكر تنضم لفريق عرب وود بـ روتانا 

وقبل عدة أشهر، أعلنت المذيعة جوري بكر عن انضمامها لفريق برنامج "عرب وود" والذي يذاع على شاشة "روتانا".

وكتبت جوري بكر، سعيدة جدا بانضمامى لأسرة برنامج عرب وود علي قناة روتانا سينما .. وان شاء الله تكون بداية موفقة .. انتظروني اليوم الساعة ٧ مساء بتوقيت القاهرة .. والساعة ٩ بتوقيت دبي .. رأيكم يهمني"

وأضافت: أشكر أسرة البرنامج لثقتهم باختياري وان شاء الله أكون عند حسن ظنكم وظن جمهوري، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

جوري بكر وعمران خان

شاركت  "جوري بكر" المطرب العالمي من أصل باكستاني "عمران خان"، فيديو كليب بعنوان satisfy، من ألبومه الأخير.

 

جوري بكر في البرنس

وشاركت جوري بكر فى مسلسل البرنس، الذى عرض ضمن سباق دراما رمضان 2020، للنجم محمد رمضان، حيث قامت بأداء شخصية "هايدى".

وكتبت جورى، عبر حسابها على إنستجرام "شكرا لكل الدعم والحب، فعلا اللى بيصنع نجم حقيقى هو الجمهور المصرى أقوى جمهور فى الوطن العربى كله".

وأضافت جورى: "بكده يكون دورى فى البرنس خلص، أشوفكم على خير بقى فى الحلقة الأخيرة، واستنونى فى عملى الجديد، إن شاء الله بعد العيد، وشكرا لكل زملائى الإعلاميين والصحفيين على أقوى دعم قدمتوه ليا وكل كلمه كتبتوها فى حقى".

 

جوري بكر رامز واكل الجو

وقبل 5 سنوات، حلت المذيعة جورى بكر ضيفة فى ندوة بموقع صدى البلد، حيث تم تكريمها عن مجمل أعمال ومشاركتها فى عدد من البرامج العربية وفى بوليوود. 

وتحدثت جورى عن مشاركتها فى برنامج رامز جلال الذى حمل اسم "رامز واكل الجو" والذى تم عرضه منذ عامين تقريبا وكشفت عن مشروعاتها المقبلة وتحضيرها إلى عمل فنى جديد تخوض من خلاله التمثيل لأول مرة. 

وكشفت جورى عن مثلها الأعلى فى مجال الإعلام فضلا عن رأيها فى المذيعين الذين اتجهوا إلى التمثيل وسر تركيزها على البرامج الفنية فقط.

جوري بكر الفنانة جوري بكر جعفر العمدة مسلسل جعفر العمدة محمد رمضان الفنان محمد رمضان رامز واكل الجو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار رعدية تضرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد: الجو هيقلب فجأة

عاجل .. تعرف على اسم مدرب الزمالك الجديد وموعد وصوله

عملوها الإخوات وخلّصوا على بعض وقت السحور.. والأم مكفّهاش الفُرجة وقتلت ابنها

بكاء وصراخ .. انهيار بنات شيرين الطحان في جنازتها | صور

وزير الرياضة يتدخّل بشأن أزمة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

نجيب ساويرس يوجه رسالة إلى فريق عمل مسلسل جعفر العمدة

التصنيف العالمي للأندية.. الأهلي يتراجع 51 مركزا.. وترتيب صادم للزمالك.. تفاصيل

مهيب : انفراد .. الزمالك يفاوض الكولومبي خوان كارلوس لتدريب الفريق

موضوعات متعلقة

مسلسل سره الباتع الحلقة 17.. أحمد السعدني يطلق سراح الأسرى الفرنسيين

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16.. جوني يقدم سلاحف النينجا بمسرح المزاريطة

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16.. بيومي فؤاد يتنكر في زي امرأة

روجينا: راهنت على «مسلسل ستهم» كقضية تمس المرأة الصعيدية والعربية| خاص

روجينا: كنت خائفة من دور ستهم.. ولم أهدأ إلا بوجود أشرف زكي بجانبي |حوار 1

روجينا : اللهجة الصعيدية لم تشغلني في ستهم وعديت المرحلة | خاص

مسلسل ستهم الحلقة 15.. روجينا تنقذ رضيعتها والأطفال المشردين بمساعدة ابنتها

مسلسل سره الباتع الحلقة 16.. أحمد السعدني يثأر لـ خالد الصاوي

ترشيحاتنا

بريطانية ناجية من السرطان وبدون مبايض تنجب طفلًا .. وأطباء : معجزة

خير الناس من يصون اليتامى|قرينة الرئيس تحتفل بيوم اليتيم ..ودعم مادي متفرّد

فاكهة قدّامك في كل مكان تمنع مرض السكري

أذكار بعد الصلاة .. 1500 حسنة في ميزان المسلم بعد كل فريضة

سيارة مسرعة تدهس من أمامها.. لحظة وقوع عملية تل أبيب| فيديو

مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في القدس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسحور صحى.. أفضل 6 وجبات يمكنك تناولها

حضور شريف منير وهند صبري.. صور من عزاء والد الفنانة دينا الشربيني

غير متوقع .. هاني الناظر : هذا المشروب يطيل العمر

مسلسل ستهم الحلقة 16.. عودة روجينا لشقيقها بعد هروبها وتطالب بميراثها

فيديو

عريسي طلع أخويا .. قصة حب انتهت بمأساة | إيه الحكاية ؟

كان لاعبا في برشلونة.. مدرب الزمالك المحتمل حديث الجماهير

الجو هيقلب فجأة.. أمطار رعدية تضرب البلاد في هذا الموعد

طفش..هيرليتش يكشف أسباب فشله تعاقده مع الزمالك / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ