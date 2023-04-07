عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

عريسي طلع أخويا .. قصة حب انتهت بمأساة | إيه الحكاية ؟

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد احمد دياب

قدم أحمد دياب، مذيع صدى البلد تغطية عن قضية غريبة أمام محكمة الأسرة، حيث بدأت بقصة حب بين شاب وفتاة استمرت عشر سنوات، وقصة الحب كانت نهايتها الزواج الذي استعد له الحبيبان وقاما بتجهيز شقة الزوجية لأجل تكليل الحب ببناء عُش السعادة.

وبعدها قام الزوجان بتحضير كل الأوراق الرسمية وقاما بعقد القران، ورغم أنهما لاحظا وجود تشابه في أسماء العائلة لكنهما لم يتوقعا للحظة أن يكونا أخوين.

العروس السعيدة بدأت في اكتشاف الأمر عندما ذهبت لوالدتها لتخبرها بإنهاء كافة الأوراق المطلوبة للزواج من قيد عائلي وغيره وأثناء مشاهدة الأم للأوراق الرسمية لزوج ابنتها انتابتها حالة من الصمت.

وبعدها طلبت الأم من ابنتها الاتصال بزوجها فورًا وتحدثت إليه قائلة: هات صورة والدك، لتصاب أم العروس بحالة من الصمت المصحوب بالدهشة الشديدة عندما رأت صورة حما ابنتها، والتي أدركت أنه طليقها ووالد ابنتها.

العروس التي لم تكتمل فرحتها حكت تفاصيل هذه الحكاية التي تكاد لا تصدق، وقالت إن والدها انفصل عن والدتها وهي في عمر صغيرة للغاية منذ قرابة 25 عاما وانقطعت أخباره عنهم منذ ذلك الحين.

https://www.youtube.com/watch?v=bhh6debDaXw

وبعد ذلك ذهب والدها وتزوج بأخرى كما أن والدتها تركتها لخالتها وتزوجت رجل آخر لكنها كانت تتولى رعايتها والإنفاق عليها تحت رعاية خالتها وزوج خالتها الذي عوّضها عن حنان الأب. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار رعدية تضرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد: الجو هيقلب فجأة

عاجل .. تعرف على اسم مدرب الزمالك الجديد وموعد وصوله

عملوها الإخوات وخلّصوا على بعض وقت السحور.. والأم مكفّهاش الفُرجة وقتلت ابنها

بكاء وصراخ .. انهيار بنات شيرين الطحان في جنازتها | صور

وزير الرياضة يتدخّل بشأن أزمة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

نجيب ساويرس يوجه رسالة إلى فريق عمل مسلسل جعفر العمدة

التصنيف العالمي للأندية.. الأهلي يتراجع 51 مركزا.. وترتيب صادم للزمالك.. تفاصيل

مهيب : انفراد .. الزمالك يفاوض الكولومبي خوان كارلوس لتدريب الفريق

ترشيحاتنا

بريطانية ناجية من السرطان وبدون مبايض تنجب طفلًا .. وأطباء : معجزة

خير الناس من يصون اليتامى|قرينة الرئيس تحتفل بيوم اليتيم ..ودعم مادي متفرّد

فاكهة قدّامك في كل مكان تمنع مرض السكري

أذكار بعد الصلاة .. 1500 حسنة في ميزان المسلم بعد كل فريضة

سيارة مسرعة تدهس من أمامها.. لحظة وقوع عملية تل أبيب| فيديو

مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في القدس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسحور صحى.. أفضل 6 وجبات يمكنك تناولها

حضور شريف منير وهند صبري.. صور من عزاء والد الفنانة دينا الشربيني

غير متوقع .. هاني الناظر : هذا المشروب يطيل العمر

مسلسل ستهم الحلقة 16.. عودة روجينا لشقيقها بعد هروبها وتطالب بميراثها

فيديو

عريسي طلع أخويا .. قصة حب انتهت بمأساة | إيه الحكاية ؟

كان لاعبا في برشلونة.. مدرب الزمالك المحتمل حديث الجماهير

الجو هيقلب فجأة.. أمطار رعدية تضرب البلاد في هذا الموعد

طفش..هيرليتش يكشف أسباب فشله تعاقده مع الزمالك / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ