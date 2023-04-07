عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

كان لاعبا في برشلونة.. مدرب الزمالك المحتمل حديث الجماهير

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد احمد دياب

قدم أحمد دياب، مذيع «صدى البلد»، تغطية عن المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، بعد فشل الاتفاق مع هايكو هيرليتش، وظهرت العديد من الأسماء الأجنبية المرشحة لتدريب فريق الزمالك، وعلى رأسها المدرب الإسباني أوسكار جارسيا.

ولم تستقر اللجنة الفنية بنادي الزمالك بعد، على اسم المدرب الجديد؛ حيث تتم المفاضلة حاليا بين الأسماء المرشحة لقيادة الفريق، ومن ضمنها وأقواها “جارسيا”.

وتولى أوسكار جارسيا، البالغ من العمر 49 عامًا، قيادة العديد من الفرق الإسبانية والإنجليزية، وكان لاعبًا في صفوف إسبانيول وفالنسيا وبرشلونة، واعتزل عام 2005.

وبدأ مشواره التدريبي عام 2010 مع فريق الشباب بنادي برشلونة، بعدها تولى القيادة الفنية لفريق سالزبورج النمساوي من 2015 حتى 2017، وحقق معه لقبَي الدوري والكأس.

وقاد العديد من الأندية ومن أبرزها سيلتا فيجو الإسباني، وفي إنجلترا قاد برايتون وواتفورد.

وكانت آخر محطات أوسكار جارسيا التدريبية، فريق ريمس الفرنسي من عام 2021 حتى 2022.

ومن المتوقع أن يتم الاستقرار على جارسيا ليكون هو المدرب الجديد للزمالك.

وحاليا يستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وسيقود الجهاز المؤقت الفريق في تلك المواجهة. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار رعدية تضرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد: الجو هيقلب فجأة

عاجل .. تعرف على اسم مدرب الزمالك الجديد وموعد وصوله

عملوها الإخوات وخلّصوا على بعض وقت السحور.. والأم مكفّهاش الفُرجة وقتلت ابنها

بكاء وصراخ .. انهيار بنات شيرين الطحان في جنازتها | صور

وزير الرياضة يتدخّل بشأن أزمة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

نجيب ساويرس يوجه رسالة إلى فريق عمل مسلسل جعفر العمدة

التصنيف العالمي للأندية.. الأهلي يتراجع 51 مركزا.. وترتيب صادم للزمالك.. تفاصيل

مهيب : انفراد .. الزمالك يفاوض الكولومبي خوان كارلوس لتدريب الفريق

ترشيحاتنا

بريطانية ناجية من السرطان وبدون مبايض تنجب طفلًا .. وأطباء : معجزة

خير الناس من يصون اليتامى|قرينة الرئيس تحتفل بيوم اليتيم ..ودعم مادي متفرّد

فاكهة قدّامك في كل مكان تمنع مرض السكري

أذكار بعد الصلاة .. 1500 حسنة في ميزان المسلم بعد كل فريضة

سيارة مسرعة تدهس من أمامها.. لحظة وقوع عملية تل أبيب| فيديو

مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في القدس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسحور صحى.. أفضل 6 وجبات يمكنك تناولها

حضور شريف منير وهند صبري.. صور من عزاء والد الفنانة دينا الشربيني

غير متوقع .. هاني الناظر : هذا المشروب يطيل العمر

مسلسل ستهم الحلقة 16.. عودة روجينا لشقيقها بعد هروبها وتطالب بميراثها

فيديو

عريسي طلع أخويا .. قصة حب انتهت بمأساة | إيه الحكاية ؟

كان لاعبا في برشلونة.. مدرب الزمالك المحتمل حديث الجماهير

الجو هيقلب فجأة.. أمطار رعدية تضرب البلاد في هذا الموعد

طفش..هيرليتش يكشف أسباب فشله تعاقده مع الزمالك / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ