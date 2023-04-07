كان لاعبا في برشلونة.. مدرب الزمالك المحتمل حديث الجماهير

قدم أحمد دياب، مذيع «صدى البلد»، تغطية عن المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، بعد فشل الاتفاق مع هايكو هيرليتش، وظهرت العديد من الأسماء الأجنبية المرشحة لتدريب فريق الزمالك، وعلى رأسها المدرب الإسباني أوسكار جارسيا.

ولم تستقر اللجنة الفنية بنادي الزمالك بعد، على اسم المدرب الجديد؛ حيث تتم المفاضلة حاليا بين الأسماء المرشحة لقيادة الفريق، ومن ضمنها وأقواها “جارسيا”.

وتولى أوسكار جارسيا، البالغ من العمر 49 عامًا، قيادة العديد من الفرق الإسبانية والإنجليزية، وكان لاعبًا في صفوف إسبانيول وفالنسيا وبرشلونة، واعتزل عام 2005.

وبدأ مشواره التدريبي عام 2010 مع فريق الشباب بنادي برشلونة، بعدها تولى القيادة الفنية لفريق سالزبورج النمساوي من 2015 حتى 2017، وحقق معه لقبَي الدوري والكأس.

وقاد العديد من الأندية ومن أبرزها سيلتا فيجو الإسباني، وفي إنجلترا قاد برايتون وواتفورد.

وكانت آخر محطات أوسكار جارسيا التدريبية، فريق ريمس الفرنسي من عام 2021 حتى 2022.

ومن المتوقع أن يتم الاستقرار على جارسيا ليكون هو المدرب الجديد للزمالك.

وحاليا يستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وسيقود الجهاز المؤقت الفريق في تلك المواجهة.