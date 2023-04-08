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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أحاديث نبوية عن اليتيم| احذر من دمعته.. وعليك بمسح رأسه

اليتيم
اليتيم

احتفل المصريون ،  بـ "يوم اليتيم"، والذي يوافق الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام، حيث أن الدين الإسلامي يحثُّ على الاهتمام والعناية ببعض الفئات الخاصة والتي تحتاج إلى مزيد من العناية والرعاية، ومن بين هؤلاء اليتامى.

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والإسلام أكد ضرورة الإحسان إلى اليتامى وإكرامهم، وجعل لمن كفلهم ورعاهم منزلة عالية؛ حيث يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى"؛ مما يبرز عظمة جوانب الرحمة والتكافل الاجتماعي وتحقيق معاني التآلف والمودة بين أفراد المجتمع.

وفي هذا التقرير، نبرز أهم الأحاديث النبوية التي تحدثت عن اليتيم في الإسلام.

أحاديث نبوية عن اليتيم


قال أبو الدرداء -رضى الله عنه- : "اتقوا دمعة اليتيم ودعوة المظلوم ؛ فإنهما يسيران بالليل والناس نيام ".

وعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ سَمِعَ سيدنا رسول الله يَقُولُ: «مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ...». [أخرجه أحمد].

وقالَ سيِّدنا رَسُولُ اللهِ: «كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ» وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. [أخرجه مُسلم]. (له): أي قريبٍ له، و(لغيره): أي أجنبيًّا عنه.

 

اليتيم في الإسلام

عَنْ سيدنا رسول الله، أنه قَالَ: «خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ، وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ». [أخرجه ابن مَاجَه]

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ». [أخرجه البخاري]

عن أبي هريرة- رضي الله عنه-: أن رجلا شكا إلى النبي قسوة قلبه ، فقال له النبي: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين".

يوم اليتيم اليتامى الاحاديث النبوية الإسلام اليتيم في الإسلام

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