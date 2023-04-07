سامسونج تعلن تخفيض إنتاج الرقائق الإلكترونية بعد تقلص الأرباح 96%

أعلنت شركة سامسونج Samsung للإلكترونيات، اليوم، أنها ستعمل على خفض إنتاجها من أشباه الموصلات؛ بسبب تراجع وضعف الإقبال العالمي، وانخفاض حاد أسوأ من المتوقع بنسبة 96٪ في الأرباح التشغيلية الربع سنوية لهذا القطاع.

ووفقا لتقرير موقع "سي إن إن"، أعلنت الشركة الكورية في بيان أرباح أولية قصير أن أرباحها التشغيلية تراجعت لتصل إلى 600 مليار وون، أي ما يعادل 455.5 مليون دولار، في الفترة من يناير إلى مارس الماضي الربع الأول من 2023 ، بالمقارنة مع أرباح تشغيلية 14.12 ترليون وون في العام السابق عليه، وبالتالي هذه أسوأ نتيجة لسامسونج خلال الـ 14 عامًا الماضية.

وقالت الشركة في البيان: "انخفض الطلب على الرقائق الإلكترونية بشكل حاد؛ بسبب المشهد الاقتصاد الكلي، وتباطؤ حركة الشراء لدى المستهلكين، حيث يواصل المستهلكين تعديل قائمة مشترياتهم وفقا للظروف والتحديات الاقتصادية".

Samsung

وأضاف بيان سامسونج: "إننا نعمل على خفض إنتاج عدد أشباه الموصلات في حركة ذات مغزى، وتعتبر هذه الإشارة الصريحة خطوة غير عادية بالنسبة لشركة Samsung ، التي قالت سابقًا إنها ستجري تعديلات طفيفة في عمليات إنتاج الرقائق مثل الإيقاف المؤقت لتجديد خطوط الإنتاج ولكن ما يحدث الآن كان غير متوقع تماما للشركة وفقا لتقرير "سي إن إن".

وتجاهل المستثمرون النتائج المالية لسامسونج، وراهنوا على أن الخطوة التي اتخذتها الشركة الرائدة في مجال الإلكترونيات ستعز من فرض ارتفاع أسعار الرقائق مرة أخرى بعد أن انخفضت بنحو 70٪ خلال الأشهر الـ 9 الماضية.

وبعد إعلان النتيجة المالية، وفي حركة غير متوقعة قفز سهم سامسونج بنسبة 4.5 % في التعاملات المبكرة في أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ سبتمبر الماضي.

وقالت سامسونج إن الطلب على الرقائق الإلكترونية بعد أن بلغ ذروته أيام انتشار وباء كوفيد 19 انخفض بشكل حاد بسبب الاقتصاد العالمي الضعيف وحالة الركود العامة وتباطؤ حركة الشراء في الأسواق العالمية.

ورغم تخفيض إنتاجها من الرقائق بنسبة لم تعلن عنها، إلا أن سامسونج تعهدت بأن تواصل مجهوداتها واستثماراتها في هذا القطاع الحيوي مع ضخ أموال في الخطط طويلة الأجل الخاصة بالبنية التحتية والبحث العلمي لتأمين الأماكن النظيفة اللازمة لإنتاج الرقائق وتوسيع ريادتها التكنولوجية.