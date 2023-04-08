بمشاركة 14 رساما.. تتر مسلسل الصفارة تجربة جديدة في عالم الدراما |تفاصيل

قال ‏مصطفى رضا مخرج تتر مسلسل الصفارة انه من وقت استماعه الي اغنية تتر مسلسل الصفارة وحدث إعجاب شديد بها وتواصل مع المخرج علاء إسماعيل وبدا من وقتها التفكير في كيفية معالجة هذا التتر بشكل مبهج.

تتر مسلسل الصفارة

وتابع مصطفى رضا خلال مداخلة هاتفية له في "برنامج التاسعة"، المذاع عبر "فضائية الأولى المصرية"، انه تم الاتجاه لفكرة الكاريكاتير وان هذه كانت أفضل طريقة لتوصيل الرسالة بشكل ظريف ويكون فيها "افيهات" وفي نفس الوقت لا تحرق الاحداث، متابعا: "الفنان أحمد أمين هو رئيس مجلس إدارة مجلة فنيه من زمان وهو شخصية جميلة جدا واحنا بنشتغل على التتر ده بعدد كبير من الفنانين وكان معنا ما لا يقل عن 14رسام".