كارثة.. أحمد سعد يطرح أغنية جديدة ضمن أحداث مسلسل “الأجهر”

طرح النجم أحمد سعد أحدث أغانيه التي حملت عنوان "كارثة" من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان احمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم وإنتاج وليد منصور.

أغنية جديدة ضمن أحداث مسلسل “الأجهر”

والأغنية ضمن أحداث مسلسل الفنان عمرو سعد "الاجهر" الذي يخوض به السباق الرمضاني الجاري وحققت ردود أفعال إيجابية عقب طرحها مباشرة.

ومسلسل الأجهر ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية، وهي التي اعتاد عمرو سعد تقديمها خلال الفترة الماضية، وكان آخرها مسلسل توبة الذي عرض في الموسم الرمضاني.

مسلسل الأجهر من عمرو سعد، أحمد صفوت، درة ساره سلامه، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعى، مصطفى أبو سريع، انوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفه عبد الرسول، نور النبوى، وغيرهم. وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.