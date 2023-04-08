تسبب تلف الدماغ.. أطعمة احرص عليها للتخلص من سم الأمونيا في الدم

ما هي الأطعمة التي تقلل من الأمونيا: الأمونيا مادة سامة يمكن أن تتراكم في الدم وتضر بالأعصاب والدماغ ، إذا لم يتم علاجها فهناك خطر يهدد الحياة، تعرف على أسبابها وأعراضها وطرق الحد منها.

كيفية تقليل الأمونيا: يمكن أن تسبب الأمونيا تلفًا في الدماغ عن طريق إذابتها في الدم ، افعل 5 أشياء للتخلص من هذا السم

مثل الكوليسترول وحمض البوليك والسكر ، فإن زيادة مستوى الأمونيا في الدم هو أيضًا خطر على الصحة. زيادة مستواه في الدم يسمى فرط أمونيا الدم في اللغة الطبية. الأمونيا سامة للأوعية الدموية والحبل الشوكي. تُعرف الأمونيا أيضًا باسم NH3. إنه منتج نفايات تصنعه أمعائك عندما تهضم البروتين.



عادة تتم معالجته بواسطة الكبد ويتم تمريره عبر البول. إذا كان الكبد لسبب ما غير قادر على القضاء عليه ، يبدأ في التراكم في الدم. ضع في اعتبارك أن فرط أمونيا الدم حالة مهددة للحياة وتتطلب علاجًا فوريًا. في هذه المقالة سوف نخبرك ما هي أسباب زيادة الأمونيا ، وما هي عيوبها وكيف يمكن خفض مستواها.

بسبب زيادة مستوى الأمونيا

وفقا لما نشره موقع هيلثي، فإن أمراض الكبد هي السبب الرئيسي لارتفاع مستويات الأمونيا في الجسم، إذا كنت تعاني من أي نوع من أمراض الكبد ، فقد تزداد كميته في الدم هذا لأن الكبد غير قادر على معالجته بشكل صحيح بصرف النظر عن هذا، الفشل الكلوي أو الكبد، توجد بكميات كبيرة بعض الأسباب الوراثية وبعض المواد الغذائية مثل البصل وفول الصويا ورقائق البطاطس والسلامي والزبدة.

أعراض زيادة الأمونيا

عندما لا تتمكن الأمونيا من الخروج من الجسم وتبدأ في التراكم في الدم ، قد يعاني المريض من عدد من الأعراض ، أهمها

صداع

الغثيان أو القيء

غيبوبة

التهيج

مشكلة في التحدث أو التعامل

تعديل السلوك

وجود نوبات

لا أستطيع النوم

ما هو المعدل الطبيعي للأمونيا

حديثو الولادة: 85-271 ميكروغرام / ديسيلتر (50-159 ميكرو مول / لتر)

85-271 ميكروغرام / ديسيلتر (50-159 ميكرو مول / لتر) الرضع والأطفال: 41-82 ميكروجرام / ديسيلتر (24-48 ميكرو مول / لتر)

41-82 ميكروجرام / ديسيلتر (24-48 ميكرو مول / لتر) النساء: 19-82 ميكروجرام / ديسيلتر (11-48 ميكرو مول / لتر)

19-82 ميكروجرام / ديسيلتر (11-48 ميكرو مول / لتر) الرجال: 26-94 ميكروجرام / ديسيلتر (15-55 ميكرو مول / لتر)

تحدث إلى الطبيب

إذا كنت تعاني من أي مرض متعلق بالكبد أو الكلى أو تشعر بالأعراض المذكورة أعلاه ، فعليك التوجه فورًا إلى الطبيب. يمكن للطبيب أن ينصحك بالدواء أو العلاج المناسب عن طريق إجراء الاختبار. ضع في اعتبارك أن هذه حالة تهدد الحياة ، لذلك لا تتجاهلها.

تشمل البروبيوتيك في الطعام

البروبيوتيك هي بكتيريا مفيدة تساعدك على هضم الأطعمة وتحميك من الأمراض. يمكن أن تساعد هذه البكتيريا أمعائك على هضم الأمونيا والقضاء عليها بشكل أكثر فعالية. يمكنك أن تستهلك منتجات الألبان المخمرة مثل الكفير مخلل الملفوف وما إلى ذلك. حاول أن تأكل الزبادي يوميًا لأن الزبادي يحتوي على نسبة عالية من البروبيوتيك.

تجنب البروتين الحيواني

من المرجح أن يزيد بروتين اللحوم الحمراء من نسبة الأمونيا في الدم أكثر من الأنواع الأخرى من البروتين الحيواني. بدلا من ذلك يمكنك أن تأكل اللحوم الخفيفة مثل الدجاج ، فمن الأفضل تجنبها أيضا.

تناول الأطعمة النباتية

يتم هضم البروتين من الفول والعدس بشكل أبطأ من البروتين الحيواني وذلك لأن جسمك لديه وقت أطول للتخلص من الأمونيا التي تتراكم أثناء الهضم.

تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالزنك

يمكن أن يساعد الزنك في تقليل الأمونيا، مستويات الزنك منخفضة لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكبد لهذا، يمكنك تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالزنك أو يمكنك تناول مكملات الزنك بناءً على نصيحة الطبيب.