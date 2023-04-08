أمريكا .. تحرك عاجل من وزارة العدل بشأن الوثائق المسرية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم السبت، فتح تحقيقًا في تسريب وثائق سرية من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) توضح قدرات أوكرانيا القتالية ونقاط الضعف.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أفادت بأن مجموعة جديدة من الوثائق السرية التي يبدو أنها تتناول بالتفصيل أسرار الأمن القومي للولايات المتحدة، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط والصين، ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة.

وكان تسريب سابق لوثائق عسكرية أمريكية سرية على وسائل التواصل الاجتماعي أعطى صورة جزئية للحرب في أوكرانيا.

روسيا المسؤولة

واتهم مسؤولون أمريكيون، الجمعة، روسيا بالمسؤولية عن هذا التسريب، فيما لم يصدر بعد أي تعليق من موسكو.

وكانت "نيويورك تايمز" نقلت، الخميس، عن مسؤولين أمريكيين كبار قولهم إن وثائق سرية عن حرب أوكرانيا نُشرت، هذا الأسبوع، على منصة "تويتر" وتطبيق "تيليغرام"، الذي يُستخدم على نطاق واسع في روسيا.

وقال مسؤول أوكراني، لوكالة "رويترز"، إن الوثائق تتضمن "نسبة كبيرة للغاية من المعلومات الزائفة"، وإن منشورات وسائل التواصل الاجتماعي هي حملة تضليل روسية فيما يبدو للتشكيك في الهجوم المضاد الذي يتطلب الحصول على أسلحة غربية متطورة.

ومن جهتها، أحجمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن التعليق على صحة الوثائق، وتحمل تاريخ، الأول من آذار/مارس، وأختامًا تشير لتصنيفها بأنها "سرية" و"سرية للغاية".

وتسريب مثل تلك الوثائق الحساسة أمر غير معتاد مطلقًا، ومن شأنه أن يؤدي تلقائيًا لفتح تحقيق.