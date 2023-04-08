كهربا هيدفع ثروته بالكامل.. كواليس الساعات الأخيرة بالنادي الأهلي لحل أزمة اللاعب

كشف الاعلامي أحمد شوبير عن موقف النادي الأهلي من سداد غرامة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم المقرر دفعها للزمالك.

وقال شوبير خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت في برنامجه ملعب اون، إن الأهلي يبحث مع الشركات الراعية للوصول لحل لدفع غرامة اللاعب، وكان يوجد مقترح أن يتعاقد الأهلي مع اللاعب اربع سنوات وتسليمه مبلغ مالي لسداد جزء كبير من الغرامة.

وأكد شوبير أن، محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عقد جلسة مع كهربا لحسم الأمر، وقرر كهربا سداد مبلغ كبير من الغرامة وقد يكلفه ثروته بالكامل.

وأشار شوبير إلى أن، كهربا طعن على قرار إيقافه، وقولا واحداََ كهربا مستمر مع الأهلي حتى نهاية الموسم بدون إيقاف.