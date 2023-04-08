عمر خالد كاستيلو: سعيد بعودة بدوري اليد ورجال الأهلي دائمًا على قدر المسئولية

أعرب عمر خالد كاستيلو، لاعب فريق كرة اليد رجال بالنادي الاهلي عن سعادته بالتتويج بلقب دوري محترفين اليد، بعد تغلبهم على الغريم التقليدي نادي الزمالك، بنتيجة 24-21.
أكد كاستيلوا أن لاعبي الأهلي تعاهدوا قبل مباراة الزمالك على الفوز باللقب الغائب عن النادي من 4 سنوات، وإن الجميع كانوا عند حسن الظن بهم وعلى قدر المسئولية ونجحوا في الفوز بالمباراة والتتويج باللقب عن جدارة.
وأضاف كاستيلو: لاعبو الأهلي كانوا على قلب رجل واحد، وكثيرًا ما جمعتنا جلسات تحدثنا خلالها أن الفوز بلقب الدوري هذا الموسم لا بديل عنه.
وأكد لاعب الأهلي أن المشوار ما زال طويلًا أمام الجيل الحالي لتسطير تاريخ من البطولات والألقاب التي تضاف إلى النادي.
واستطرد كاستيلو قائلًا: الخطوة الأولى انتهت بنجاح بعد الفوز على الزمالك والتتويج بلقب دوري المحترفين، ولكن أمامنا بطولات مقبلة، اهمها بطولة كأس مصر وبطولات إفريقيا والتي نتطلع إلى التتويج بها.