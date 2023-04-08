زيلينسكي ينظم إفطارا رمضانيا ويستنكر «قمع» روسيا مسلمي القرم

عرضت فضائية “يورو نيوز” مقطع فيديو للرئيس الأوكراني، خلال تنظيمه إفطارا رمضانيا ويستنكر "قمع" روسيا مسلمي القرم.

وانتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مأدبة إفطار رمضاني، أمس الجمعة، معاملة روسيا للتتار المسلمين في القرم، متعهدا باستعادة شبه الجزيرة من روسيا.

وسيطرت روسيا على القرم المطلة على البحر الأسود من أوكرانيا في عام 2014 وضمتها إثر استفتاء دانته كييف وحلفاؤها الغربيون.

وقال زيلينسكي لقادة مسلمين أوكرانيين وسفراء دول إسلامية "محاولة روسيا استعباد أوكرانيا، بدأت بالضبط مع احتلال القرم، بالضبط مع قمع حرية القرم وأوكرانيا وتتار القرم ومسلمي القرم".

كما أعلن زيلينسكي، في مسجد بضواحي وسط العاصمة كييف، أن أوكرانيا بدأت تقليدا جديدا لاستضافة إفطار رسمي.