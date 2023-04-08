هيفاء وهبي تتألق بإطلالة جديدة مميزة.. شاهد

نشرت الفنانة هيفاء وهبي صوراً جديدة لها عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وتألقت هيفاء وهبي بلوك أنيق باللون الأبيض، وخطفت الأنظار بميك أب بدرجات بنية، وتسريحة شعر مميزة.

وطرح صناع فيلم "رمسيس باريس" للنجمة هيفاء وهبى، الأفيش الرسمى للعمل المقرر عرضه فى موسم عيد الفطر المقبل 2023.

وتصدرت هيفاء وهبى الأفيش وظهر معها محمد سلام ومحمد ثروت وحمدي الميرغني ومحمود حافظ، حيث يواصل القائمون على الفيلم عمليات الدعاية مع اقتراب انطلاق العرض فى موسم العيد.

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، ومحمد سلام، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وسميرة مقرون، ومصطفي خاطر، وأوس أوس، وجومانا مراد، ومصطفى البنا، وأحمد كشك، وسامى مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، من إنتاج شركة AKA أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجى فيلمز.