في حدود 3 آلاف جنيه.. شاومي تطلق هاتف أندرويد منخفض التكلفة

أطلقت شركة شاومي Xiaomi، الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، هاتفا ذكيا جديدا منخفض التكلفة، يوفر أفضل أداء في فئته وتجربة سلسة في الألعاب أو التصوير أو الاستخدام اليومي.

سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi 12C

وتتميز شاشة IPS LCD مقاس 6.71 بوصة الموجودة في هاتف شاومي Redmi 12C بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 6: 9، وكثافة بكسل تبلغ 268 بكسل لكل بوصة، ودقة 720 × 1650 بكسل، علاوة على ذلك، تحتوى الشاشة على نوتش مخصص للكاميرا الأمامية على شكل قطرة ماء.

ويتميز هاتف شاومي الجديد Redmi 12C بتكوين كاميرا مزدوجة في الخلف، فهو مزودا بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل توفر تفاصيل أكبر، ما يسمح للمستخدم بتسجيل لحظات لا تنسى في أي ظروف إضاءة، ويعد التكبير الرقمي والفلاش التلقائي وتحديد الوجه واللمس للتركيز من بين ميزات إعداد الكاميرا الخلفية.

سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi 12C

ويحتوي الهاتف الذكي على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي ومكالمات فيديو ممتازة.

سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi 12C

ويأتي هاتف Redmi 12C مزودًا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4X بسعة 4 جيجابايت، ووحدة معالجة رسوميات Mali-G52 MC2، بالإضافة إلى ذلك، يشتمل الهاتف الذكي على معالج من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio G85 لتلبية متطلبات اللاعبين، ويشتمل هاتف شاومي الجديد أيضا على وحدة معالجة مركزية ثماني النواة Cortex A75 وCortex A55 بسرعة قصوى تبلغ 2 جيجاهرتز.

سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi 12C

ويحزم هاتف شاومي Redmi 12C بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات.

وبمناسبة إطلاقه، حصل الهاتف على خصم ترويجي خاص يخفض السعر الأساسي للجهاز، ويمكن الحصول على خصم رائع يبلغ 36% عبر موقع أمازون الهند، فأصبح سعر الطراز الأساسي بسعة 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت، حوالي 8999 روبية هندية (أي ما يعادل 3370 جنيها مصريا)، بدلا من 13999 روبية.