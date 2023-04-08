وفاة وإصابة 12 شخصا.. حريق ضخم في 3 سفن بـ سلطنة عمان

تعاملت قيادة شرطة محافظة مسندم بسلطنة عمان وبالتعاون مع إدارة خفر السواحل وإدارة الدفاع المدني والاسعاف بمسندم مع البلاغ المتعلق باحتراق 3 سفن سياحية بميناء الصيادين بولاية خصب.

و نتج عن الحريق وفاة شخص أوروبي وإصابة ١١ شخصًا من جنسيات مختلفة وتم تقديم العناية الطبية اللازمة لهم.

كانت قد افادت وكالة الأنباء العمانية بأن البحرية السلطانية العُمانية نجحت في إنقاذ قاربٍ تابع لوزارة الصحة العمانية.

وذكرت الوكالة العمانية أن المركب كان على متنه ثمانية عمانيين وسبعة مقيمين.

جاء ذلك بعد تلقيها بلاغًا يفيد بتعرض القارب لعطل فنيٍّ يمكن أن يؤدي إلى الغرق في عرض البحر بولاية ‎خصب بـ ‎محافظة مسندم.

في سياق آخر؛ استقبل ‏ميناء ‎صلالة سفينة سياحية على متنها 2613 راكبًا منهم 1623 سائحًا، وذلك ضمن برنامجها السياحي في عدد من موانئ دول العالم.

