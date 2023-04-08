عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة وإصابة 12 شخصا.. حريق ضخم في 3 سفن بـ سلطنة عمان

ارشيفي
ارشيفي

تعاملت قيادة شرطة محافظة مسندم بسلطنة عمان وبالتعاون مع إدارة خفر السواحل وإدارة الدفاع المدني والاسعاف بمسندم مع البلاغ المتعلق باحتراق 3 سفن سياحية بميناء الصيادين بولاية خصب.

و نتج عن الحريق وفاة شخص أوروبي وإصابة ١١ شخصًا من جنسيات مختلفة وتم تقديم العناية الطبية اللازمة لهم.

كانت قد افادت وكالة الأنباء العمانية بأن البحرية السلطانية العُمانية نجحت في إنقاذ قاربٍ تابع لوزارة الصحة العمانية.

وذكرت الوكالة العمانية أن المركب كان على متنه ثمانية عمانيين وسبعة مقيمين.

جاء ذلك بعد تلقيها بلاغًا يفيد بتعرض القارب لعطل فنيٍّ يمكن أن يؤدي إلى الغرق في عرض البحر بولاية ‎خصب بـ ‎محافظة مسندم.

في سياق آخر؛ استقبل ‏ميناء ‎صلالة  سفينة سياحية على متنها 2613 راكبًا منهم 1623 سائحًا، وذلك ضمن برنامجها السياحي في عدد من موانئ دول العالم.
 

يحمل وافدين.. إنقاذ مركب من الغرق في سلطنة عمان

قرار عاجل من سلطنة عمان بحرمان الوافدين من العمل بهذه المهنة

سلطنة عمان الدفاع المدني حريق ضخم خفر السواحل ميناء سفينة سياحية إدارة الدفاع المدني سفن سياحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت 8 أبريل بالأسواق

الدولة توفي بوعودها.. قرار جديد لأصحاب المعاشات يطبق في يوليو 2023

تراجع 1200 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تحذير عاجل|أمطار رعدية وغزيرة خلال 48 ساعة بهذه المناطق

عيار 21 يتراجع الآن.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

هنرجع للأجواء الشتوية.. سقوط أمطار وعودة قوية للبرودة خلال هذا الموعد

تراجع قوي يضرب الدولار عالميا|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها عند السفر والإقامة والعودة من الدول الموبوءة

موضوعات متعلقة

سلطنة عمان تعلن موعد غرة شهر رمضان

زلزال قوي يضرب ايران وبيان مهم من سلطنة عمان

ترشيحاتنا

النقل: شبكة القطار الكهربائي ستساهم في إنشاء مناطق لوجستية جديدة لدعم الاقتصاد

سر الأيدي المقطوعة داخل أحد القصور الآثرية المصرية.. شاهد القصة الكاملة

تعرف على الطرق البديلة.. مرور الجيزة: غلق كلي جديد في شارع السودان

حادث مروع.. مصرع وإصابة 12 شخصا في إنقلاب سيارة بالشرقية

بدء تجهيز معرض فيصل بمستلزمات ومنتجات عيد الفطر

إعلام النواب تكشف أسباب عرض إعلانات إذاعة القرآن الكريم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من مكسرات رمضان يصيبك بهذه الأمراض| احترس

بملابس رياضية.. غادة عبد الرازق تنشر صورا من كواليس مسلسل «تلت التلاتة»

تراجع 40 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض واللحوم اليوم السبت

سفرة رمضان| طريقة عمل كبسة البط والحلو جلاش بالموز

فيديو

آلة زمن يعمل العلماء على إنشائها.. ما هي| فيديو جراف

عريسي طلع أخويا .. قصة حب انتهت بمأساة | إيه الحكاية ؟

كان لاعبا في برشلونة.. مدرب الزمالك المحتمل حديث الجماهير

الجو هيقلب فجأة.. أمطار رعدية تضرب البلاد في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ