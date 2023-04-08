حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بقرى الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد وكذلك رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامة وتطبيق القانون على المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية انه قامت رئاسة مركز أولاد صقر بالتنسيق مع الوحدة المحلية ببنى حسن وتم إزالة صبة مبنى مخالف بمنشأة ناصر على مساحة ٤٥ م ، وبالوحدة المحلية بالقصاصين تم إزالة سور بارتفاع ٣م بطول ١٥٠م ، وبالوحدة المحلية بكفر ايوب سليمان ، تم فك شده خشبيه لأعمده دور ثالث علوى بمبنى بقرية كفر أيوب على مساحة ٩٠ متر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وفي سياق متصل ، شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة إزالة لشدة مسلحة عبارة عن د ور رابع علوى على مساحة 120متر بأرض المستشار بالمدينة ، كما تم إزالة سور بالدبش الأبيض بالمساكن خلف سوق المواشى ببندر بلبيس ، وبالوحدة المحلية بالعدلية تم إزالة 2 مقبرة بمقابر قرية ميت حمل على مساحه 12متر بالدبش الأبيض على الأرض الزراعية خارج الحيز العمراني ، وتمت الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وبمركز الزقازيق تم إزالة شده خشبيه في المهد على مساحة ٢٠٠متر بحى المستشارين (ح_ص) بدور ثامن علوي بدون ترخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصوة بإزالة بالمهد علي مساحة ٢ قيراط بغرض إقامة محطة وقود مخالفة بناحية قرية الجبرية الصغيرة التابعة للصوة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.