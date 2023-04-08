أحمد الفيشاوي يتألق في الجيم بأحدث ظهور

شارك الفنان أحمد الفيشاوي صوراً جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر بإطلالة رياضية في صباح رمضان من الجيم.

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي، يكشف عن شخصيته في فيلم "ورد ريحان"، من خلال نشر صور من كواليس الفيلم ويجسد الفيشاوي، شخصية رجل يدعى زين، الذي يرتكب بعض الجرائم تجاه أي شخص يمارس عليه الكذب ، ويحاول من خلال الفيلم أن يوصل رسالة للجمهور وهي أن الشخص الكاذب يلقى جزاء سيئا في حياته ويعاقب من خلاله، ومن المقرر عرض الفيلم قريبًا في جميع دور العرض.

وكتب الفنان أحمد الفيشاوي، مُعلقًا: "بسم الله الرحمن الرحيم، شخصية زين، محمود ريحان، من فيلم ورد ريحان".

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي، مليء بالغموض ويشارك في بطولة الفيلم كل من: أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، نبيل عيسي، وتأليف وإخراج محمد نبيل.