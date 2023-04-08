أهالي المطرية ينظمون أكبر مائدة رمضانية في مصر

في مشهد غير موجود في أي مكان في العالم، نظم اهالي عزبة حمادة بمنطقة المطرية شرق القاهرة إفطار جماعي بشهر رمضان، للمصريين جميعا، وعرضه برنامج صباحك مصري المذاع على قناة إم بي سي مصر .

وعلق أحد الأهالي في المنطقة أنه على مدار 9 سنوات نجح الأهالي في تنظيم الإفطار الجماعي حيث بدأت الفكرة ب 5 أشخاص فقط ، مضيفا أنها ظلت تضم العديد من الشباب حتى ضمت أهالي المنطقة بالكامل تقريبا و أصبحت عادة سنوية تتكرر في منتصف شهر رمضان، واستغرق الإعداد لحفل الإفطار الجماعي لعدة أسابيع للخروج بهذا الحدث كما ينبغي، والذي حضره 4000 شخص.

وعلق أخر من أهالي المنطقة، أن الاستعداد استغرق فترة ويوزعون الأعمال بينهم، ويتم تقسيم التكلفة على المشاركين، وأضاف آخر “15 رمضان لأهل عزبة حمادة زي العيد الكبير والصغير وأجمل ".

وعلق أخر أننا نقوم بالمجهود الذاتي وأن الوجبات تكون أمام الوزير مثل الغفير .