اجتماع تنسيقى للإعداد للمؤتمر الدولي المصري الثاني للسياحة الصحية

عقد ظهر اليوم السبت اجتماعا تنسيقيا، للإعداد للمؤتمر الدولي المصري الثاني للسياحة الصحي برئاسة كلا من الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقايه، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لوضع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الشأن موضع التنفيذ، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بمدينة القاهرة.



شارك في اللقاء العديد من القيادات المتميزة من رجال السياحة في مصر وقيادات محافظة جنوب سيناء كما تم التمهيد لوضع الخطوط العريضة والاتجاهات الرئيسية وأنسب توقيتات الجدول الزمني لإقامة المؤتمر الرئيسي للسياحة الصحية.

تم الاتفاق على عقد المؤتمر التنفيذي الأول يوم 13/5/2023 والمؤتمر التنفيذي الثاني يوم 10/6/2023 والمؤتمر التنفيذي الثالث يوم 15/7 ثم المؤتمر الصحفي الرئيسي 26/8.

وسيتم عقد المؤتمر الدولي المصري الثاني للسياحة العلاجية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربية تحت عنوان " تطبيقات السياحة الصحية المصرية" بالرئاسة الشرفية للواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، ورئيس المؤتمر الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية في الفترة من 28 الى 29/9/2023 بمدينة شرم الشيخ وسيتم توجيه الدعوة الى سفراء الدول المستهدفة في خطة تنشيط السياحة الصحية، وكذا دعوة الدول ذات السمعة والتجارب الرائدة في السياحة الصحية لعرض تجاربهم خلال المؤتمر للاستفادة منها ذات الصلة وسوف يشارك في المؤتمر الوزارات المعنية وخبراء السياحة والصحة والمؤسسات المعنية في مصر.