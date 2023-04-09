عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رائحته تقل فى الشتاء..حكاوي القهاوي يقدم حلقة جديدة وأسرارا عن زراعة الورد

حكاوي القهاوي
حكاوي القهاوي

قدمت الإعلامية رشا الجمال حلقة جديدة من برنامج "حكاوي القهاوي" المذاع على قناة "الحياة"، لتكشف تفاصيل وأسرار عن الزراعة المشاتل ومزارع الورود . 

حكى مصطفى جمال صاحب مزرعة ورد أن حوالى 12 من إلى 15 عامل يساعدونه فى المزرعة، وأنه يمتلك ل 5 فدادين يتم زرعهم، مضيفا أنه يمكن أن يستأجر هذه المزرعة لمده 5 سنوات ويرجع اليها مرة أخري.

وسرد "مصطفى" خلال لقائه ببرنامج “حكاوي القهاوي” المذاع على فضائية “الحياة” تقديم الأعلامية “رشا جمال”، أن لكل تخصص فى الزراعة عمال متخصصين  منهم "عم شعبان" المتخصص فى الورد، حاكيا أنه من 25 سنة مزارع ولديه أرض يأجرها، ليستفادوا منها، وطرح أنواع الورد مثل "ورد البلاك" فهو ورد يتميز بالطابع والشكل "الشيك"، وأيضا "ورد الكيني" المستورد كما يتميز برائحته الجميلة وقوة عودة.

رائحة الورد تقل فى الشتاء

وأضاف "عم شعبان" أن هناك ورد له رائحة وأخر ليس له رائحة، فإن ذلك يتوقف على قطف الورد فى شهر عن الأخرفالورد فى الشتاء رائحته تقل إلا لو متواجود فى أماكان مغلقه.

 

مزرعة ورد حكاوي القهاوي ورد البلاك ورد الكيني صاحب مزرعة رشا جمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 أيام| مفاجأة لموظفي القطاع العام والخاص عن إجازة عيد الفطر

بيراميدز يتلقى صدمة جديدة قبل نهائي كأس مصر أمام الأهلي

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17.. مفاجأة صادمة بزواج شوقي ووداد

بعد زواج وداد وشوقي في جعفر العمدة .. اِعرف شروط الخلع بالقانون

8 كلمات تتسابق الملائكة على كتابتها والصعود بها لله.. لا تفوتها في صلاتك

معركة قضائية لـ مرتضى منصور أمام مجلس الدولة.. تفاصيل

مش للدرجة دي .. شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة بسبب زيزو

الفراخ البيضاء بـ 77 جنيها .. أسعار الدواجن الآن

ترشيحاتنا

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد.. داوم عليها تحفظك انت وأسرتك

جيش الاحتلال الإسرائيلي: طائرة بدون طيار قصفت مواقع في سوريا

كبير الأثريين يرد على مزاعم إسرائيل تجاه رمسيس الثاني.. فيديو

قصة نجاح.. طفل عمره 9 سنوات يروي كيف تحدى السرطان

معركة قضائية لـ مرتضى منصور أمام مجلس الدولة.. تفاصيل

وزير الرياضة يكشف سبب عدم إقامة نهائي كأس مصر بحكام أجانب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صاحب أضخم يد في العالم

كارثة معمارية في بريطانيا.. شاهد أبشع مبنى في العالم

نفوق أطول ثعبان في العالم.. صور

دراسة: اكتمال القمر يحدث تغيرات غامضة لدى البشر

فيديو

لقطات مؤثرة من داخل الحرم.. معتمرون يحملون أمهاتهم ويكملون الطواف «فيديوجراف»

تصريحات مصطفى خاطر في سبوت لايت .. لازم أكون زي الزعيم |فيديوجراف

شاهد.. حيوان بري يدخل مستشفى ويقوم بتصرف صادم

الصدمة تظهر على بناتها .. بدء عزاء شيرين الطحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ