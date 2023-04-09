رائحته تقل فى الشتاء..حكاوي القهاوي يقدم حلقة جديدة وأسرارا عن زراعة الورد

قدمت الإعلامية رشا الجمال حلقة جديدة من برنامج "حكاوي القهاوي" المذاع على قناة "الحياة"، لتكشف تفاصيل وأسرار عن الزراعة المشاتل ومزارع الورود .

حكى مصطفى جمال صاحب مزرعة ورد أن حوالى 12 من إلى 15 عامل يساعدونه فى المزرعة، وأنه يمتلك ل 5 فدادين يتم زرعهم، مضيفا أنه يمكن أن يستأجر هذه المزرعة لمده 5 سنوات ويرجع اليها مرة أخري.

وسرد "مصطفى" خلال لقائه ببرنامج “حكاوي القهاوي” المذاع على فضائية “الحياة” تقديم الأعلامية “رشا جمال”، أن لكل تخصص فى الزراعة عمال متخصصين منهم "عم شعبان" المتخصص فى الورد، حاكيا أنه من 25 سنة مزارع ولديه أرض يأجرها، ليستفادوا منها، وطرح أنواع الورد مثل "ورد البلاك" فهو ورد يتميز بالطابع والشكل "الشيك"، وأيضا "ورد الكيني" المستورد كما يتميز برائحته الجميلة وقوة عودة.

رائحة الورد تقل فى الشتاء

وأضاف "عم شعبان" أن هناك ورد له رائحة وأخر ليس له رائحة، فإن ذلك يتوقف على قطف الورد فى شهر عن الأخرفالورد فى الشتاء رائحته تقل إلا لو متواجود فى أماكان مغلقه.