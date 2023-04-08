رغم إجراءات قوات الاحتلال.. 30 ألف يؤدون صلاة التراويح والعشاء بالمسجد الأقصى.. صور

أدى نحو 30 ألف من المصلين في باحات مسجد الاقصى في اليوم السبت الموافق 17 من رمضان صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وجاء ذلك رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على وصول المصلين إلى المسجد، وعند أبوابه.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم ، بأعتقال ثلاثة شباب من بلدة الطور شرق القدس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عصام ومحمد وصالح خويص من بلدة الطور شرق القدس المحتلة، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية تجاه المواطنين في البلدة.

ويذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قام في الفترة الاخيرة بعددا من التصعيدات والأعتداءات في باحات المسجد الأقصى وغزة.

وأدان المجتمع الدولي والعربي التصعيدات الأخيرة للأحتلال الإسرائيلي في الأقصى وقطاع غزة ولبنان.

اداة المصلين صلاتي العشاء والتراويح في باحات الأقصى

اداة المصلين صلاتي العشاء والتراويح في باحات الأقصى

اداة المصلين صلاتي العشاء والتراويح في باحات الأقصى

اداة المصلين صلاتي العشاء والتراويح في باحات الأقصى