تعرف على طريقة تفكير كولر لمباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التشكيل الذى سيخوض به مواجهة بيراميدز المقرر لها مساء بعد غد فى نهائى نسخة 2021 ــ 2022 لكأس مصر بإستاد القاهرة ، رغم حصول الفريق على راحة من التدريبات أمس.

والتشكيل المتوقع لخوض المباراة يضم: محمد الشناوى فى حراسة المرمى بعد تعافيه من حالة الإجهاد العام التى تعرض لها وتسببت فى غيابه عن مواجهة غزل المحلة، وأمامه محمد هانى ومحمد عبدالمنعم ورامى ربيعة وعلى معلول وحمدى فتحى وعمرو السولية ومروان عطية وأحمد عبدالقادر وبيرسى تاو ومحمود كهربا.

وهناك اتجاه يطالب بالبدء بأليو ديانج على حساب عمرو السولية أو حمدى فتحى والدفع بحسين الشحات بديلاً لأحمد عبدالقادر، لكن السويسرى كولر لا يريد المغامرة، وسيلعب بنفس التشكيل لزيادة الانسجام لدى اللاعبين.