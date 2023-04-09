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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الفرق بين صلاة الإشراق والضحى.. وهذا أفضل وقت لأدائها

صلاة الضحى
صلاة الضحى

قال  الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن كلمة الضحى في اللغة هو فويق الضحوة, حين تشرق الشمس إلى أن يمتد النهار أو إلى أن يصفو ضوءها وبعده الضحاء .

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وأوضح جمعة عبر الفيسوك، أن الضحاء - بالفتح والمد - هو إذا علت الشمس إلى ربع السماء فما بعده . وعند الفقهاء الضحى: ما بين ارتفاع الشمس إلى زوالها منوها بأن صلاة الضحى هي الصلاة في ذلك الوقت؛ وذلك لما ورد فيها من فضل وأحاديث، ومن ذلك قوله ﷺ : «يصبح أحدكم وعلى كل سلامى منه صدقة، فكل تهليلة، وتحميدة، وتكبيرة، وتسبيحة، صدقة، وأمر بمعروف، ونهى عن منكر، صدقة وتجزئ من كل ذلك ركعتا الضحى» [رواه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم في المستدرك].

واضاف: قيل هي صلاة الأوابين، وقيل إن صلاة الأوابين بين المغرب والعشاء، وأغلب الفقهاء قالوا إن صلاة الضحى هي صلاة الإشراق التي تصلى بعد طلوع الشمس مباشرة فور زوال وقت الكراهة بعد صلاة الصبح، والتي ذكر فضلها النبي ﷺ : « من صلى الغداة في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة » [رواه الترمذي] وهو قول كثير من الفقهاء : أن صلاة الإشراق هي الضحى، ولكن الإمام الغزالي فرق بينهما، حيث قال إن وقت صلاة الإشراق فور زوال وقت الكراهة بعد صلاة الصبح، على أساس أن وقت صلاة الضحى إذا علت الشمس واشتد حرها.

وأشار إلى أن أفضل وقت لصلاة الضحى، هو إذا علت الشمس واشتد حرها، وذهب بعض العلماء أن أفضل وقتها بعد فوات ربع النهار، وذهب بعضهم أن وقتها عندما تكون الشمس من المشرق مثلما تكون من المغرب وقت العصر مضيفا أن أقل صلاة الضحى أن تصلى ركعتين، واختلفوا في أكثرها ثمان أو أثنى عشر، ولقد ورد في ذلك كله أثار عن النبي ﷺ.

قال الشيخ محمود شلبي امين الفتوى بدار الإفتاء إن صلاة الضحى سنة ، وأي صلاة سنة ليست لازمة أو واجبة لكن ترفع في رصيد حسنات الإنسان، ينتفع بها الإنسان إذا فعلها وكلما صلى الضحى كلما أخذ ثوابا ولو تركها بعض الأيام لا وزر عليه.

وقال شلبي خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، إن صلاة الضحى سنة مؤكدة أقلها ركعتان وأكثرها 12 ركعة وقتها من بعد شروق الشمس وحتى قبل الظهر بعشر دقائق اذا انقضى وقتها والانسان يعتاد على صلاتها فيمكنه قضائها.

الضحى صلاة الأوابين صلاة الصبح أفضل وقت لصلاة الضحى

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