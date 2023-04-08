علي جمعة يعلن السؤال رقم 17 من «وفوق كل ذي علم عليم»

من هو آخر من بنى الكعبة؟

أعلن الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن سؤال الحلقة رقم 17 من مسابقة برنامج "وفوق كل ذي علم عليم" بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري.



وقال علي جمعة، في برنامج "وفوق كل ذي علم عليم" على فضائية "صدى البلد" بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، إن سؤال الحلقة رقم 17 من المسابقة هو : من هو آخر من بنى الكعبة بعد رحلة طويلة منذ أنشأها سيدنا إبراهيم؟

وطرح علي جمعة، ثلاثة اختيارات للإجابة على السؤال من الجمهور وهي: السلطان الغوري، محمد علي باشا، السلطان مراد الرابع.

ويمكن الاشتراك في مسابقة "وفوق كل ذي علم عليم" اليومية في رمضان، بالاتصال على رقم 5959 ، والفوز بجائزة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، تقدم من مؤسسة أبو العينين الخيرية للنشاط الاجتماعي والخيري.