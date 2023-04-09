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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبرز اللقطات.. رضا عبدالعال يتغزل فى المذيعة.. واعترف أمام رامز جلال : أنا هجاص"

رضا عبد العال
رضا عبد العال

وقع الكابتن رضا عبدالعال نجم منتخب مصر السابق ضحية اليوم  ببرنامج "رامز نيڤر إند"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، والمُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وفى التقرير التالى نستعرض ابرز التصريحات: 

رامز جلال ساخرا من رضا عبد العال: شعاره في الحياة الهجص والفتي
سخر الفنان رامز جلال، من رضا عبد العال قائلا:" شعاره فى الحياة الهجص والفتى".

رضا عبد العال يتغزل في مساعدة رامز جلال والأخير يرد: ماليش دعوة
وتغزل الكابتن رضا عبد العال أكثر من مرة فى مساعدة رامز جلال حيث أخبرها أنها تشبه زوجه ميسى.
 

رضا عبد العال يطلب كشري في برنامج رامز نيڤر إند
وطالبت مساعدة رامز جلال من رضا عبد العال إجراء اختبار تذوق وشم لمعرفة نوع الطعام الذي يحبه، ورد رضا قائلا: "عاوز كشري".
 

رضا عبد العال لـ رامز جلال: أنا هجاص وأنت عمي| فيديو

وأجبر رامز جلال رضا عبد العال على قول :" أنت عمى يا رامز وأنا هجاص".
 

رضا عبد العال بـ رامز نيڤر إند: عنيا راحت عاوز دكتور
ودخل رضا عبد العال فى حالة صراخ وسباب ضد رامز جلال فى مقلب المطعم الطائر ، معقبا:" عنيا راحت عاوز دكتور".
 

 

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