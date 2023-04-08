الرجاء المغربي يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال

أعلن نادي الرجاء المغربي، عن إصابة نجم الفريق محمد زريدة، خلال مباراة الوداد في ديربي الدوري المغربي، وذلك قبل مباراة الأهلي في ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشر الرجاء، بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال فيه: "بعد الاعتداء والإصابة التي تعرض لها محمد زريدة على مستوى الركبة، في مباراة الديربي، الأربعاء الماضي؛ تأكد غيابه لمدة لا تقل عن 7 أيام".

ومن المقرر أن تقام مباراة ذهاب الدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أحد يومي 21 و22 أبريل، بالقاهرة، وتكون مباراة الإياب، أحد أيام 28 و29 أبريل، في المغرب.