محاضرات وعروض وورش متنوعة بليالي رمضان في دمنهور ووادي النطرون

واصل فرع ثقافة البحيرة فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، بمكتبة مصر العامة بدمنهور، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

فعاليات وورش فنية متنوعة

بدأت الفعاليات بندوة تعريفية تحدثت بها رشا زايد عن "يوم اليتيم" ودورنا في التعامل معه والتخفيف عنه وعدم التنمر، وأن رسول الله كان يتيما، كما أقيمت ورشة حكي "الدب والفأر" تحدثت عن أهمية اختيار الصديق وكيفية اختيار الصديق وأن الصديق الحقيقي يظهر وقت الضيق، أعقبها مجموعة من الورش الفنية المتنوعة تضمنت ورشة رسم وتلوين مع محمود نوار، ومحمد عبوده لتعليم الأطفال أساسيات الرسم وتدريبهم على رسم التابلوهات، بجانب ورش أشغال يدوية مع سمر الفقى، أماني صقر، استخدما فيها ورق ملون وألوان ومسدس شمع و اكسسوار بمشاركة الاطفال.

وعقدت محاضرة بعنوان "تنمية مهارات الطفل" للدكتورة روحية داود، أوضحت خلالها دور الأباء والأمهات فى كيفية التربية السليمة للطفل وكيف التصرف مع الطفل العنيد والاكثر عصبية.

في الختام قدم عرض فني أوبرا عربي بقيادة محمد مصطفي، قدمت الفرقة باقة متنوعة من التابلوهات الفنية المميزة عن ذكريات رمضان زمان منها "الراجل دا هيجننى، فطوطة، رمضان جانا، الكاميرا الخفية، فوازير عالم ورق وذلك على المسرح الروماني بمكتبة مصر العامة بدمنهور.

عرض فرقة البحيرة

ونظم قصر ثقافة وادي النطرون ليلة من ليالى رمضان الثقافية والفنية، تضمنت عرضا لفرقة البحيرة القومية للفنون الشعبية بقيادة الفنان أحمد المغربي، قدمت الفرقة باقة متنوعة من التابلوهات الفنية المميزة منها "الإدكاوية، الألعاب الشعبية، الفرح الفلاحي، التنورة"، كما أقيمت مجموعة من الورش الفنية لتعليم أساسيات الرسم والتلوين.

تقام فعاليات ليالي رمضان بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وينظمها فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، ضمن برنامج شامل لقصور الثقافة بالمحافظات.