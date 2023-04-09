بعد الهجوم الأول|انطلاق صافرات الإنذار على الجولان مرة أخرى.. والسبب مجهول

انطلقت صافرات الإنذار مرة أخرى في مرتفعات الجولان ، بعد ساعات من إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه إسرائيل من سوريا.



ويقول جيش الاحتلال إن التنبيهات صدرت في كيبوتس ناتور وموشاف أفني إيتان في جنوب مرتفعات الجولان، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".



وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق من مساء اليوم السبت، عن إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه هضبة الجولان وسقوط أحدها في منطقة مفتوحة.

وأعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلي تفعيل صافرات الإنذار في جنوب هضبة الجولان، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال الجيش الإسرائيلي في البيان إنه تم تفعيل الإنذار في مناطق مفتوحة بالقرب من بلدة ميتسار في هضبة الجولان".

ويقول الجيش الاحتلال الإسرائيلي أن السبب مجهول ولا يزال قيد المراجعة.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن صاروخين على الأقل أُطلقا من سوريا، ولا توجد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار..