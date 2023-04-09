عبادات العشر الأواخر من رمضان وسبب إخفاء ليلة القدر

أرشدت دار الإفتاء المصرية، كل مسلم بمجموعة من العبادات التي ينبغي إحياء ليالي العشر الأواخر من رمضان بها.



عبادات العشر الأواخر من رمضان

وذكرت دار الإفتاء في منشور لها، أنه ينبغي إحياء الليالي العشر الأواخر من رمضانن بصنوف العبادات، وصلة الأرحام، وحُسن الْجِوار، والتوسعة على الأهل والأقارب، وكثرة الذكر، والاعتكاف، والتهجد، والدعاء والتضرع إلى الرؤوف الرحيم سبحانه.

كما نصحت دار الإفتاء كل مسلم بالمداومة على الذ كر، وأن يجعل لسانه رطبًا من ذكر الله طوال اليوم، ويجعل قلبه عامرا بحب الله، وينبغي للصائم أن يتشاغل طول نهاره بالذِّكر؛ فعن الزُّهري قال: «تسبيحة في رمضان خيرٌ من ألف تسبيحة في غيره».

وأكدت دار الإفتاء، أن العشر الأواخر من رمضان هي أيام وليالٍ مباركة لها خصائص كثيرة، وتُعد نفحة ربانية ونقطة انطلاق يجب علينا أن ننتهزها، ونعمل العمل الصالح ظاهرًا وباطنًا لعبادة الله وعمارة الأرض وتزكية النفس في هذه الأيام.

وأضافت، أن العبادة في العشر الأواخر من رمضان أحب إلى الله من غيرها؛ فالله يختصها بالعناية والاهتمام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحيَّنها وينتظرها ليتقرَّب فيها إلى الله أكثر ويكثر فيها الذكر والطاعة والعبادة.



وحذرت دار الإفتاء، في هذا الشهر أن يبتعد المسلم قدر استطاعته عن مجالس اللهو والغفلة، وتجنَّب ما يعطِّله عن العبادة، وإن رأى من أحد ما يصدّه عن ذكر الله وطاعته، فيذكِّر نفسَه وإياه قائلًا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إني صائم".

سبب إخفاء ليلة القدر



ونوهت دار الإفتاء، بأنه لعلَّ الله تعالى أخفى ليلة القدر من أجل:

بيان من سيصدق في طلبها ومن يتكاسل.

أن تكثر الطاعات في عدة ليالٍ.

أن يزيد أجر المجتهدين وثوابهم.