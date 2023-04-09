الصحف الإماراتية| فريق سعودي في إيران.. الأردن يعلن انفجار صاروخ في الهواء.. وتسريب وثائق سرية أمريكية جديدة

بندر التونسي: قنوات مصرفية لتحويل العملات الرقمية في الإمارات قريباً

قصف روسي يلحق أضراراً «كارثية» بمنشآت الطاقة الأوكرانية

«العدل الأمريكية» تحقق في تسريب وثائق عسكرية سرية

جرحى في انهيار مبنى بمرسيليا الفرنسية

بايدن يلتقي رئيس وزراء بريطانيا ويزور منزل أجداده في دبلن

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الاحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، أفادت صحيفة الخليج بأن حملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، حققت مساهمات بلغت 514 مليون درهم خلال 15 يوماً من إطلاق الحملة. وجاءت هذه الحصيلة السخية من تبرعات 87 ألف متبرع من كبار المساهمين والأفراد والشركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.



قالت صحيفة البيان إن منصة «بينانس» كشفت أن متداولي ومستثمري العملات الرقمية بالإمارات والمعتمدين من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) سيتمكنون بمجرد إطلاق التداول الرسمي قريباً من الوصول إلى القنوات المصرفية المحلية للودائع النقدية، وإجراء عمليات السحب وتحويل العملات الرقمية إلى العملات النقدية والعكس.

ونقلت البيان عن بندر التونسي مدير التطوير الإقليمي في المنصة قوله: «إن الترخيص الذي حصلت عليه المنصة في سبتمبر الماضي يتيح تقديم مجموعة معتمدة من الخدمات ذات الصلة بالأصول الافتراضية للمستثمرين المؤهلين من الأفراد والمؤسسات في إمارة دبي، ضمن نظام الإطار التشريعي المعياري الدولي لمزودي خدمات الأصول الافتراضية فيما سيتم قريباً وفور إطلاق الكيان الجديد والحصول على الترخيص النهائي الجاري العمل على استكماله حالياً تقديم خدمات تبادل ونقل وحفظ الأصول الافتراضية وخدمات الوساطة الخاصة بها، والتحويل بينها وبين العملات النقدية، ومدفوعات الأصول الافتراضية وخدمات التحويلات مع استفادة العملاء المعتمدين من الاستفادة من القنوات المصرفية المحلية وتحت حماية معززة للمستهلك». فيما سيفسح ترخيص الخدمات المالية الصادر عن هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي نوفمبر 2022 المجال أمام «بينانس» لتقديم خدمات الحفظ للعملاء المحترفين بمجرد استيفاء الشروط المنصوص عليها بموجب تصريح الخدمات المالية".

عربيا وإقليميا، قالت صحيفة الاتحاد إن وكالة رئاسة المسجد النبوي كثفت أعمالها وعملت على تظافر الجهود مع الجهات الأمنية والخدمية والصحية الإسعافية والتطوعية لتقديم الخدمات التي تعين الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي على أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة.

وقدمت الرئاسة خدماتها خلال النصف الأول من شهر رمضان لأكثر من ( 15.7) مليون مصل ومصلية، وسهلت ونظمت دخول أكثر من ( 1.3) مليون زائر وزائرة للصلاة في المسجد القديم والروضة الشريفة، كما يسرت دخول أكثر من مليون زائر للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضى الله عنهما.



أفادت صحيفة البيان بوصول الفريق الفني السعودي المعني بمناقشة آليات إعادة افتتاح ممثليات المملكة العربية السعودية لدى إيران، إلى العاصمة طهران.

وذلك إنفاذاً للاتفاق الثلاثي المشترك لكلٍ من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية، واستكمالاً لما اتفق عليه الجانبان خلال جلسة المباحثات بين الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، التي جرت في بكين الخميس الماضي.

واتفقت الرياض وطهران على إنهاء خلافهما الدبلوماسي وإعادة فتح السفارات في اتفاق توسطت به الصين في الشهر الماضي.



وذكرت صحيفة الخليج أن ما لا يقل عن 24 مهاجراً لقوا مصرعهم، وفقد 3 آخرون قبالة السواحل التونسية، أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا على مدار يومين بعد غرق قواربهم المكتظة.

وأعلن مكتب المدعي العام لمدينة صفاقس الساحلية التونسية، أن خفر السواحل التونسي انتشل 4 جثث، السبت، فيما تم إنقاذ 36 مهاجراً.



وقالت صحيفة الإمارات اليوم إن إسرائيل نشرت تعزيزات أمنية في تل أبيب والضفة الغربية المحتلة، أمس، غداة هجومين أسفرا عن مقتل ثلاثة أشخاص، في ظل تصعيد جديد للتوتر في المنطقة.

وقُتِل سائح إيطالي (36 عاماً) دهساً وأصيب سبعة آخرون، مساء أول من أمس، جراء هجوم بسيارة عند الواجهة البحرية في تل أبيب، وقالت الشرطة إنها قتلت منفذ الهجوم.

وأمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الشرطة الإسرائيلية بتعبئة جميع وحدات شرطة الحدود الاحتياطية والجيش الإسرائيلي بقوات إضافية لمواجهة الهجمات، وأعلنت الشرطة أنه سيتم نشر أربع كتائب احتياط من قوة حرس الحدود بدءاً من اليوم وسط المدن، بالإضافة إلى الوحدات التي تم استدعاؤها بالفعل في منطقة القدس ومدينة اللد.



أشارت صحيفة البيان إلى اعلان القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، عن انفجار صاروخ في الهواء بمنطقة وادي عقربا، المحاذية للحدود السورية، مما أدى إلى سقوط شظاياه في المنطقة نفسها، وذلك في تمام الساعة العاشرة وخمس وعشرين دقيقة من مساء يوم السبت. وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.

وأكد مصدر مسؤول في القوات المسلحة، أن سقوط الشظايا لم يُحدِث أيّ ضرر بالأرواح أو الممتلكات، مشيراً إلى أن الفرق المختصة من سلاح الهندسة الملكي ستتعامل مع موقع الحادث للكشف عن أي تفاصيل أخرى



قالت صحيفة الإمارات اليوم إنه مع دخول حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا مراحلها الأخيرة، هناك فريق من المنافسين يصر على تبديد آمال الرئيس رجب طيب أردوغان، في مد أمد حكمه لعقد ثالث. ففي 18 مايو المقبل، سيتعين على الناخبين الاختيار ما بين رئيس يوصف بأنه متفرد بالسلطة، وأربعة من قادة المعارضة يكرسون جهودهم، ليس فقط لهزيمة أردوغان، بل أيضاً لكبح سلطات من يشغل منصب الرئيس.

دوليا، أشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى تقارير أفادت بظهور مجموعة جديدة من الوثائق على الإنترنت، تحتوي على أسرار عسكرية أميركية بشأن أوكرانيا والصين والشرق الأوسط.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن أكثر من 100 وثيقة سرية، من الوثائق التي نشرت على موقع «تويتر» وغيره من المواقع، تحتوي على معلومات بشأن وضع القتال في مدينة باخموت بشرق أوكرانيا.

وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إنه يبدو أن الوثائق صادرة عن الجيش الأميركي وأجهزة الاستخبارات.



وذكرت صحيفة الاتحاد أن وزارة العدل الأمريكية بدأت تحقيقاً في تسريب وثائق عسكرية أمريكية سرية نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بالهجوم الأوكراني المضاد المرتقب الربيع المقبل.

الأمر الذي يدفع للتساؤل بشأن مدى نجاح «هجوم الربيع» الأوكراني المرتقب، في ظل تقارير أمريكية تتحدث عن معاناة القوات الأوكرانية من نقص الذخيرة، مع خشية محللين أن يكون ما ظهر حتى الآن مجرد قمة «جبل الجليد» من الوثائق.

وتتضمن الوثائق لمحة جزئية عن الحرب تعود لشهر مضى، بالإضافة إلى أسرار خاصة بالأمن القومي الأمريكي تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط والصين.



ذكرت صحيفة الخليج أن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، سيجتمع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أيرلندا الشمالية، هذا الأسبوع، عندما يصل بايدن إلى هناك للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الـ25 لاتفاق الجمعة العظيمة الذي أرسى السلام في أيرلندا.

وبعد أن ساعدت الولايات المتحدة في التوسط للاتفاق الذي أُبرم عام 1998، لا يزال لها صوت مؤثر في سياسات أيرلندا الشمالية، وتسعى لحماية السلام من التوترات الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يستقبل سوناك الرئيس الأمريكي لدى وصوله، الثلاثاء.



كما أفادت صحيفة الإمارات اليوم بأن سلاح الجو التابع للقوات المسلحة الأوكرانية شن تسع هجمات، استهدفت القوات الروسية ومجموعات من المعدات العسكرية التابعة لها، وطبقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية «يوكرينفورم»، أمس، فقد دمرت القوات المسلحة الأوكرانية طائرة هجومية روسية طراز «سو-25» بالقرب من «مارينكا» بمنطقة دونيتسك، فيما نظّم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إفطاراً رمضانياّ، وتعهد باستعادة شبه جزيرة القرم إلى سيطرة أوكرانيا.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان أمس، إن الجيش الأوكراني دمر أيضاً سبع طائرات مسيرة، واستهدف وحدات الصواريخ والمدفعية مركز قيادة للروس ومجموعتين من القوات، كما دمر مستودع ذخيرة.



قالت صحيفة البيان إن أفادت شركة الكهرباء الأوكرانية «أوكرانرجو»، ذكرت أن القوات الروسية قصفت منشآت الطاقة الرئيسة في أوكرانيا، وألحقت بها أضراراً «كارثية»، فيما تعهد الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، باستعادة القرم التي ضمتها روسيا رسمياً في عام 2014.

وتفصيلاً، نشرت شركة «أوكرانرجو» بياناً عبر «تليغرام»، قالت فيه إن روسيا استخدمت أكثر من 1200 صاروخ وطائرة مسيرة، لقصف منشآت الطاقة في البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية «يوكرينفورم»، عن الشركة القول «لم يتعرض أي من أنظمة الطاقة الأوروبية لمثل هذه المحاولات التدميرية الواسعة النطاق.



وأوضحت صحيفة الاتحاد أن انهيار مبنى من أربعة طوابق في مدينة مرسيليا الساحلية بجنوب فرنسا أدى إلى جرح خمسة أشخاص على الأقل لكن حريقاً يعرقل جهود عمال الإنقاذ في بحثهم عن ضحايا محتملين آخرين. وقال رئيس بلدية المدينة بينوا بايان للصحافيين إن انهيار المبنى في منطقة لا بلين بوسط مرسيليا حدث حوالي الساعة 00,40 (22,40 ت غ) مما ألحق أضرارا بأجزاء من المبنيين المحيطين.

وأضاف "اندلع حريق في أنقاض المبنى منعنا من إرسال كلاب وفرق للبحث عن ضحايا محتملين تحت الأنقاض".