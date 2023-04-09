حملات لإزالة التعديات بالبناء غير المرخص بمطاي في المنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص.

وذلك لرصد كافة حالات التعدي على الأراضي داخل نطاق المحافظة والتعامل معها بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين تنفيذاَ لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا



قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، إن الوحد المحلية أزالت ثلاث حالات بناء مخالف ضمن حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على أملاك الري والصرف والأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، منها حالة تعدى منها حالة تعدى في المهد بقرية " أبوحسيبة "، التابعة لمجلس قروي أبوعزيز، حالة تعدى بالبناء في المهد بقرية " منبال " وأخرى بقرية “ بردنوها ”.

وتم التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

