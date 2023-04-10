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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شهر العروض والخصومات.. خصم 5000 جنيه على وحش أوبو Oppo Reno

أقوى عرض..خصم 9200
أقوى عرض..خصم 9200 جنيه على وحش أوبو Oppo Reno

إذا كنت ترغب شراء هاتف جديد من العلامة التجارية أوبو Oppo وتخشى غلاء الأسعار خاصة إذا كنت تخطط لشراء هاتف غالي الثمن، فإنه يوجد عرض رائع على هاتف من أفضل هواتف أوبو ضمن سلسلة رينو بأعلى المواصفات والإمكانيات. 

ولحسن الحظ يوجد عرض رائع على هاتف أوبو Oppo Reno 5 Pro في موقع نون Noon بدولة السعودية ، بقيمة 40 % ، خصما قدره 620 ريال سعودي(أي ما يعادل 5000 جنيه مصري تقريبا )، حيث يبلغ سعره قبل الخصم 2799 ريال سعودي، بينما بعد التخفيض يصل إلى 1679 ريال سعودي.

 

مواصفات هاتف أوبو Oppo Reno 5 Pro

 

جاء ‎هاتف Oppo RENO 5 PRO 5G، بشاشة كبيرة بقياس 6.55 بوصة، من نوع OLED، بدقة 2,400×1080 بكسل، وبمعدل تحديث يبلغ 90 هرتزا في الثانية،  وذروة سطوع يبلغ 500 شمعة.

 

يقدم هاتف Oppo Reno5 Pro 5G، كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل ، كاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 16 ميجابكسل: f / 2.2 ؛ مجال الرؤية 123 درجة ؛ وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل. 

 

ويعمل هاتف Oppo Reno 5 Pro بمعالج شركة كوالكوم الأمريكية  Snapdragon™ 865 وسرعة المعالج 8 أنوية بتردد أقصى يبلغ 2.8 جيجاهرتز (4 أنوية كبيرة + 4 أنوية صغيرة).
 

يحتوي هاتف Reno 5 Pro 5G، على بطارية بسعة 4300 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC 2.0، بقوة 65 وات يتم شحنها عبر منفذ USB-C، كما يدعم الشحن العكسي بقوة 18 وات، ويمتاز الهاتف بدعم لشبكات الجيل الخامس 5G.

OPPO أوبو Noon نون Oppo Reno 5 Pro مواصفات هاتف أوبو Oppo Reno 5 Pro

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